谷歌证实神秘围棋高手是新版“阿尔法围棋”
伦敦1月4日电，谷歌旗下的“深度思维”公司4日证实，近日在网上对弈中横扫中日韩多位围棋高手的神秘账号Master，是去年人机大战中击败韩国棋手李世石的人工智能程序“阿尔法围棋”的最新版本。
开发“阿尔法围棋”程序的“深度思维”公司联合创始人､首席执行官德米什·哈萨比斯4日在推特上转发了该公司的一份声明，参与测试“阿尔法围棋”的棋手樊麾也在微博上发布了声明的中文版。声明说:“我们最近很努力地开发阿尔法围棋，刚过去的几天我们在网络的对弈平台进行了一些非正式的快棋对局，目的是为了检验我们最新版本的阿尔法围棋是否如我们的预期。”
过去几天，一个名为Master的神秘围棋账号在一些网站上先后击败了目前世界排名第一的柯洁､韩国目前第一人朴廷桓等多位拥有世界冠军头衔的棋手。最终这个“网络棋手”在与围棋高手的对弈中实现60场不败。
“深度思维”在声明中说:“我们需要感谢所有与我们的 Magister(P)和Master(P)账户在弈城围棋网以及野狐围棋网对弈的棋手，也要感谢所有观战的人!”
该公司说，在结束了非正式测试后，非常期待在今年晚些时候与围棋组织以及专家一起进行一些正式､完整的比赛，在相互启发的氛围中共同探讨围棋的奥妙，“我们希望尽快发布其他公告”。
也被许多人昵称为“阿尔法狗”的“阿尔法围棋”是“深度思维”公司开发的一项人工智能程序。去年3月，“阿尔法围棋”以4:1战胜了曾多年占据世界排名第一位的李世石。这场对决让人工智能领域的新成果获得空前关注。新版“阿尔法围棋”这次假装“网络棋手”横扫一众高手的行为，也为接下来的人机对决进行了很好的预热。
对于近期的这些对弈，《自然》杂志一篇文章援引法国一名围棋程序独立开发者的话说，网络对弈通常都以快棋形式进行，这更有利于电脑而不是人类。但这位开发者也说，他仍认为这一战绩能很大程度上说明，人工智能程序在节奏更慢的正式对弈中也会有上佳表现。(新华社)
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost