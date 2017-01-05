“伊斯兰国”策划无人机生化武器袭击！怎么办？
英国反恐警报：“伊斯兰国”组织图谋用无人机发动生化其袭击，欧洲任何城市都有可能遭殃
安全部门高官担心，此类袭击可能引发严重混乱局面，并承认防范难度极大。
目前，伊斯兰国组织（IS）用无人机发动生化武装袭击还停留在理论阶段，但欧洲安全部门面临这种潜在的噩梦，的确基于真实数据和具体调查。
这种可能性是法国情报部门在完成对恐怖组织头目萨拉赫·阿卜杜勒-萨拉姆电脑的分析后提出的。阿卜杜勒-萨拉姆指挥实施了2015年11月13日对巴黎的大规模恐怖袭击。
巴黎安全部门官员称，情报显示，恐怖分子还在策划另外几起袭击，其中至少一起图谋用远程遥控飞机携带化学武器。
欧洲安全部门高度重视这种潜在威胁，因为有可能证据表明，“伊斯兰国”组织对无人机和化武的研究已有数年。
使用化学武器对伊斯兰圣战分子来说是可行的方案。圣战分子使用化学武器或将其搭载于火箭弹或火箭发射装置的最早尝试，可追溯到塔利班在阿富汗执政时期。
但与其他恐怖组织不同，伊斯兰国组织用化武不断推进战线。在该组织劫掠了利比亚独裁者卡扎菲的军火库后，这些化武流入其在叙利亚的大本营。
情报部门高官认为，伊斯兰国组织的武器制造者以这些武器和萨达姆·侯赛因政权遗留下来的伊拉克武器为样本进行研究。
他们担心，伊斯兰国组织也许将有能力生产大量芥子气和氯气，并研究发在火箭弹上搭载化武的技术。（英国《每日快报》网站）
比利时想要透明旅客
柏林圣诞市场发生恐怖袭击后，比利时政府要求显著增加对旅客的管控措施。德国电视一台《每日新闻》节目援引比利时内政大臣让·让邦的话说，今后不仅航空旅客，乘坐火车、大巴和渡船出行的旅客也必须进行信息登记。
让邦对弗拉芒广播电视台说，嫌烦阿姆里的成功逃亡表明，嫌疑者在欧洲内部边界畅通无阻。让邦说关闭一扇门而其他大门敞开是毫无意义的。
比利时发出的呼吁与去年达成、将于2018年生效的航空旅客信息指导性法令原则上相同。比利时要求铁路、大巴和渡船公司今后也预先登记旅客包括姓名、住址、信用卡号、座位号和旅客路线在内的个人信息。敏感信息将交由安全部门进行评估。
《每日新闻》还报道说，乘坐交通工具前，旅客还会被再次检查个人信息。如果相关公司未能履行上述责任，每漏登一条信息，将被处以高达5万欧元的罚款。
据报道，比利时各运输公司已经对政府的相关计划提出强烈抗议。它们担心旅客被吓退，转而使用汽车等其他交通工具。此外，政府的计划也与保证欧洲内部自由通信的申请条约不符。
比利时的提议还存在一个问题，就是它只涉及所有从比利时以外欧盟国家进入比利时的旅客。因此，政府显然希望在法案生效前与周边邻国进行协商。据称，比利时已与荷兰、法国和德国取得联系。让邦准备在1月底的下一次欧盟会议。（德国新闻电视频道网站）
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost