美民主党设“作战室”对付特朗普
【美国《赫芬顿邮报》网站1月3日报道】民主党参议员查尔斯·舒默3日在他作为参议院少数党领袖进行首次演讲中，将矛头指向了当选总统特朗普。
舒默警告说，如果特朗普仅仅依靠维特执政，忘记了自己的竞选承诺，其总统任期会以失败告终。特朗普有着喜欢通过社交媒体发生的坏名声。
舒默说，特朗普应该在各方面做的更好，但他似乎已经将其对华盛顿进行改革的承诺抛之脑后。
舒默指出，特朗普正在组建的内阁包括包括亿万富翁和前华尔街人士。
舒默说：“如果你放弃改革，而只是墨守成规，坚持那些与帮助你赢得工薪阶层选票的承诺安全不同的、极右的、为企业和精英服务的政策，你的总统任期不会成功。我们民主党人会找你算账。”
舒默对特朗普的基础设施投资以及他的贸易和对华立场表示称赞，但也提醒说，特朗普对特定公司、特定政策发维特的做法不会有收获。
舒默说：“美国不能接受一名维特总统。我们面对真实的挑战。有要把事情做成的真实需求。当选总统先生，很多美国人都担心，您仅仅满足于发维特，而不是挽起袖子干实事，推出切实可行的政策。”
【美国《华盛顿邮报》网站1月3日报道】民主党全国委员会正在着手设立一个作战室以对付当选总统特朗普，并在各种政策问题上向新的共和党政府施加压力，同时引导外界关注俄罗斯利用网络攻击干涉美国大选一事。
希拉里的前竞选助手将参与到民主党全国委员会的新行动中，这将是民主党上下对付特朗普的几项努力之一，参加这一行动还包括参议院少数党领袖舒默的办公室，美国进步研究中心和“美国桥梁”组织。
希拉里手下的得力干将参与到这一行动中来，是因为此前他们在竞选活动中一直关注特朗普——调查他的背景、关注他的声明，并试图推动对他的候选人资格的负面媒体报道。希拉里竞选活动中的快速反应主管扎克·佩特卡纳斯，将担任民主党全国委员会的高级顾问，并指挥对付特朗普的“作战室”。
民主党全国委员会还处于一种不稳定的状态，等待2月份选举新的党主席。有几名候选人正在进行竞选，获胜者可能会选择重新考虑这一行动，并雇用新的工作人员。但临时主席唐娜·布拉齐尔认为，在特朗普还有几周就要就职的情况下，等待新主席就任再展开行动对付特朗普将为时已晚。
委员会作战室工作的重中之重将是突出特朗普的职务与他的商业帝国之间的利益冲突，以及关注俄罗斯插手去年的竞选活动。美国情报机构已经得出结论，俄罗斯侵入民主党全国委员的邮件，以及希拉里的竞选主席约翰·波德斯塔的个人邮箱，以影响大选朝着对特朗普有利的方向发展。
布拉齐尔一直呼吁对俄罗斯的黑客行为进行独立的、代表两党的国会调查。她在给《华盛顿邮报》的一份声明中说，民主党全国委员会准备“全面配合”任何此类调查。
布拉齐尔说：“未来几个月民主党有太多的事情要做。在即将选举我们下任主席的关键时刻，民主党全国委员会将利用我们的资源和经验丰富的团队协助对俄罗斯插手选举一事进行独立的、代表两党的国会调查。在特朗普组成他的新政府之际向他施加压力，并在捍卫奥巴马政府所取得的成就上带头冲锋陷阵。”
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