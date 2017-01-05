小扎的小目标 要当美国总统
Facebook创始人扎克伯格有制定个人年度挑战目标的习惯，这些目标包括学习普通话、每天坚持至少跑一英里、打造智能家庭管理助手等。英国广播公司(BBC)4日报道称，扎克伯格日前在其个人脸谱账号上公布了他的2017年度个人挑战目标：走访美国每一个州、跟每一个州的民众交流。此前，扎克伯格已经走访过美国20个州，这就意味着他今年要去30个州并与当地民众交流。
BBC分析称，今年扎克伯格的个人挑战进一步显示出未来可能从政的倾向。去年12月初有消息称，扎克伯格曾与脸谱网的两名董事会成员讨论公司首席执行官从政对继续掌控运营脸谱网有何影响的问题。此外，去年圣诞节期间，身为犹太人的扎克伯格在脸谱网跟网友互动时透露，他已放弃无神论并开始信仰犹太教。美国皮尤研究中心分析认为，候选人信仰无神论是其当选总统的最大障碍之一。而现在，这个障碍也清除了。
最近几年，扎克伯格也开始低调接触一些公共事务。2013年，扎克伯格出面推动美国移民政策改革，呼吁政府放宽对硅谷外国员工的签证限制。尽管在涉及政治事务的领域，扎克伯格行事谨慎，尽量避免陷入政治纠纷，但脸谱毕竟树大招风，个人隐私、黑客攻击、假新闻传播等问题始终困扰着这位脸谱CEO。(环球时报)
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost