土媒：枪袭土耳其的ISIS恐怖分子是中国维吾尔族人
一名伊斯兰国组织（ISIS）抢手于本月1日持枪袭击土耳其夜总会，土耳其当局昨日已经确认了抢手身份。据土耳其《Haberturk》报指出，枪手被认为是中国籍维吾尔族人。
该名抢手于1日凌晨持枪闯入伊斯坦布尔的“雷纳”（Reina）夜总会，并对场内的近600人进行扫射，造成至少39人死亡。
伊斯兰国组织于翌日宣称对此案负责，原因是为报复土耳其参与在叙利亚对其组织进行的打击行动。
另外，英国《泰晤士报》报道也称，土耳其警方认为，制造这次袭击的恐怖分子是一名中国籍的“东突”分子，并接受过游击战方面的训练，甚至可能曾在叙利亚为伊斯兰国组织战斗。
土耳其外长恰武什奥卢（Mevlut Cavusoglu）则在接受土耳其阿纳多卢通讯社（Anadolu Agency）采访时则表示，已经确认抢手的身份，但没有透露其名字或其它细节。他表示，抢手目前仍在潜逃中，而土耳其当局正在追捕他。
据《Haberturk》报指出，该名抢手于去年11月抵达土耳其中部城市科尼亚（Konya）。途中，他还带着妻子和两个孩子同行，以避免被怀疑。随后，该名抢手再独自前往伊斯坦布尔执行袭击。
对于抢手可能是“东突”恐怖分子的报道，中国外交部发言人耿爽表示，“调查结果有待土方证实” ，并指出“中方坚决反对一切形式的恐怖主义”。
他强调：“以‘东伊运’为代表的‘东突’恐怖势力在中亚、南亚、东南亚和中东地区流窜，对包括中国在内的世界多个国家和地区构成严重安全威胁。”
2015年，土耳其总统埃尔多安（Recep Tayyip Erdogan）表示，土耳其会一直向突厥维吾尔人敞开大门。他还强调，土耳其将为逃离中国“迫害”的数百名维吾尔人提供居住和公民身份。
BBC报道曾指出，中国和土耳其的关系因为维吾尔族议题而陷入了紧张。
对此次袭击土耳其的抢手身份，中国社会科学院西亚非洲所研究员殷罡告诉《环球时报》说：“如果嫌疑人被确认是来自中国的维吾尔穆斯林，土耳其将对维吾尔少数民族群体表现出较少的兴趣。”
但是他也补充道，土耳其可能会停止重新安置从中国非法移民过去的维吾尔人，并不会驱逐他们，而这将迫使更多的非法移民加入伊斯兰国组织。
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