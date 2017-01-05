彭博社：马来西亚令吉可能进一步下滑
根据BMI Research的报告，马来西亚令吉是亚洲去年表现最差的货币之一，并可能进一步下滑。
据彭博社报道，BMI 昨日指出，令吉由此表现的原因之一是受到人民币的影响，而这将保持下行压力。
BMI报道写道：“由于存在工业产能过剩、国有企业效率持续地下等结构性弱点，中国经济仍然处于中期经济放缓。鉴于中国是马来西亚最大的出口合作伙伴，我们认为马来西亚的出口驱动型经济仍然暴露在外，并可能会受到负面影响。”
同时，美国与马来西亚之间的实际利率差异也可能缩小，因为后者可能在今年保持不变，而美联储则预计会将利率上调50个基点。
而全球债券市场的进一步疲软也将向令吉施加压力，因为约40％的马来西亚债券是由外国人持有。
BMI就此降低了对令吉的预测。
它预计，今年的令吉兑美元平均将达1美元比4.50，并在2018年下降到4.40。此前的预测则分别是4.00和3.88。
令吉于去年兑美元下跌4.3％，于2015年则下跌了18.5％。自报告截止以来，令吉兑美元从2012年以来并未呈现年度增长。
另一方面，随着石油等商品价格的上涨、以及贸易条件的改善等——对国内储蓄和投资是正面的——令吉在长期内可能会补回一些损失。该报告也认为，由于马来西亚的财政状况比起美国来说较为积极，因此这也应该会抑制通货膨胀的压力。
但总体上，BMI对马来西亚的风险评估较为负面。
报告指出，如果美联储加息速度比预期快，这可能导致马来西亚的资金外流量增加，从而使令吉承受更大的压力。
另外，特朗普也可能导致全球贸易的减速。如果实施贸易保护主义措施，这将使马来西亚的出口业受到损害。
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