辽宁舰进台海 台湾数百导弹将瞄准
据台湾《自由时报》5日报道，台湾军方官员4日表示，台湾在本岛西部和澎湖在内的多个外离岛都部署有反舰及防空导弹，如果辽宁舰等大型军舰胆敢经过台湾海峡，“他们应该会更害怕才对”，因为台湾会有数百枚各式导弹瞄准这个大型目标。
日前，大陆辽宁舰及五艘护卫舰曾绕行台湾东部海域，现正在南海训练，而媒体猜测辽宁舰可能在结束南海训练后经台湾海峡沿海峡中线返回大陆。台湾媒体认为，由于蔡英文预计于7日出访，所以大陆此举“挑战意味浓厚”，并援引军方官员的话称，台军方正在密切观察辽宁舰是否会在此时返回大陆，及是否藉此威吓台湾。
台湾“国防部”称，对于辽宁舰北返的路线属于臆测，“国防部”不予置评，但“国防部”将持续掌握辽宁舰动态，并依情况做好应对准备。军方官员称，如果一旦航母进入台湾近海附近海域时，台P-3C反潜机和IDF、F16与幻象战机都会分批升空警戒，海面上则会有拉法叶、成功级、纪德级军舰在适当海域警戒，各地导弹阵地也会做好应对准备。
据报道，辽宁舰配有10余架歼15战机和直10型直升机，具备相当战力，只要一起飞，就离台湾的空中拦截区非常近。
对于中国航舰近期可能经台湾海峡北返，中国外交部发言人耿爽昨天并未证实，声称不知这个消息从何而来，他并表示，辽宁号编队在南海演训是按计划安排，目的是“检验武器装备性能”。
台湾军方官员昨指出，此次随同中国航舰到南海演训的多艘军舰中，有三艘是配有俗称“中华神盾”的新式作战系统，战力跟中国其他军舰不同，如果届时是编队航经台湾海峡，颇有耀武扬威的意味。
台湾官员说，目前中国航舰虽然具有美军航舰打击群的态势，但实质上还没有具备美军航舰打击群等级的战力，因为中国航舰及舰载机还没有办法进行夜间起降及夜航巡弋任务，这对航舰打击群的整体战力而言，是被打了相当大的折扣。
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