“特朗普效应”席卷美国国会山
在特朗普通过推特批评众议院共和党议员试图撤销“国会道德办公室（Office of Congressional Ethics）”的不到2个小时之后，该计划就泡汤了。
国会道德办公室是在2008年出现一系列涉及联邦众议员的丑闻后成立的。
路透社指出，议员们希望撤销该机构的理由是维护受调查议员的“正当权利”。而《纽约时报》也指出，这些议员希望限制该机构展开涉及刑事指控的调查、及其向新闻媒体发声的权力。
据纽约时报引述，艾奥瓦州共和党众议员斯蒂芬·金（Stephen King）于周二说：“它伤害甚至摧毁了这里很多人的政治生涯，导致国会议员花费数百万美元就匿名指控为自己辩护。”
但是，特朗普则于3日在推特上写道：“国会有这么多工作要做，即使这个独立道德监督机构不公平，难道真的该把削弱该机构作为第一要务吗？”
随后不到2小时，共和党人就撤回了他们的决定。
虽然众议院领导人将这逆转归结于多种因素，但是《华盛顿邮报》指出，这件事显示出了特朗普的政治权力，已能够对国会施加恐惧、强制行为。
报道认为，特朗普利用社交媒体，将枪口指向了他的共和党人，从而表明了他的立场——他将让体制外的人继续发声，因为他们使他赢得了共和党内的提名、并打败了民主党的希拉里而取得最终胜利。
《华盛顿邮报》指出，共和党员常常会反对其领导人，并通过宣称纯洁的意识形态来博取他们所治理的区域中，那些志同道合保守派的支持。但如今，他们的领导人——特朗普——却通过社交媒体变得比他们更加受欢迎。
这次撤销国会道德办公室的逆转正好揭示了特朗普对这些共和党人使用其“社交媒体力量”的影响。《华盛顿邮报》报道指出，其结果是：他们跑开躲起来了（Run for cover）。
报道就此指出，“特朗普效应”正在席卷美国国会山。
对于特朗普的“推特治国”行为，美国民主党领袖查克·舒默（Chuck Schumer）于周二表示，美国不能接受一个“推特总统”。
他在新一届国会的第一场会议上便发表讲话指出：“要令美国再次强大（Make America Great Again），每个问题的解决方案都将超过140个字符。”
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