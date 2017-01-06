新加坡未来经济委员会报告即将公布：该关注什么？
新加坡总理李显龙在新年贺词中宣布，未来经济委员会将在几周内发表其建议。但该消息宣布之后，新加坡政府数据却显示2016年的国家经济增长下降至7年以来最低。
彭博社报道，新加坡这个东南亚的唯一一个发达经济体面临着美国贸易保护主义、以及中国经济增长放缓带来的风险。
在这样的情势下，我们可以对未来经济委员会的报告持有什么样的期待呢？
联昌国际银行（CIMB）驻新加坡的区域经济学家宋诚焕（Song Seng Wun）表示，未来经济委员会很可能会关注金融技术和纳米技术、以及在未来几年就业人口的下降情况中如何提高生产力的方法。
据彭博社引述，他说：“问题是，新加坡作为一个小型开放经济体，如何能在社交媒体和其它发展使商业几乎不受边界限制时，继续够保持它的重要性。新加坡已不再受限于它的小尺寸。”
他指出，新加坡必须找到一些技巧，以确保它的重要性。
对此，彭博社指出，新加坡其实在创新方面并不生疏。早在20世纪90年代，新加坡便将重点转移到化学、电子、工程和生物医药科学方面。2015年，生物医药产业就达到了269亿新元的产值，占整体制造业生产约10％。
另外，由于新加坡的裁员达到了2009年以来的最快速度，因此就业也可能是委员会报告的关注之一。
野村控股驻新加坡的经济学家布赖恩（Brian Tan）表示，报告预计会重点关注年龄较长员工的重新培训计划。
他说：“越来越多的证据表明，新加坡的结构性失业正在上升，因为一些职业可能不再具有实际作用。这是一个如何将工人重新部署到新产业（未来经济委员会将提出的）的问题。”
于2015年12月成立的未来经济委员会的主要任务是为新加坡制定经济战略。委员会由30名来自政府和私人企业的代表组成。此外，该委员会也与1000多名教育工作者、商业领袖和学者进行了磋商。
它旨在指认增长中的行业和市场、以及使新加坡公司更具竞争力的方法。此外，创造就业机会、城市发展以及基础设施也属于其职权范围。
除了未来经济委员会的报告之外，财政部长王瑞杰也将在下月20日的国会上发表2017年的政府财政预算案声明。其中也将对未来经济委员会的一些建议做出回应。
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