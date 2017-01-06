美媒：特朗普“推特外交” 中国要如何应对
对于习惯以闭门会议、协商一致等方式搞外交的中国来说，特朗普通过推特发表立场和言论的方式，是一种需要重新调整和适应的互动方式。
《纽约时报》中文网指出：“虽然中国政客喜欢口号，但他们更愿意用漫长的、镇定的论述来与外国领导人沟通。很少有公开的讽刺。”
而特朗普则是随时、简洁、且直截了当地在推特发出“连珠炮式的尖锐批评、嘲笑和谴责” 。
周一，特朗普便在推特上写道：“在与美国完全一边倒的贸易中，中国拿走了巨额的金钱和财富，却不会在朝鲜问题上提供帮助。好样的！”
《纽约时报》也模仿着特朗普的挖苦语气，并写道：“不难想象这样的情景，中国国家主席习近平的助手半夜敲开他的卧室门，向他汇报来自特朗普大厦的最新消息：‘他又发关于我们的推文了。’”
面对特朗普的推特攻击，中国方面的应对方式似乎微乎其微。鉴于中国自2009年以来便一直屏蔽着推特，因此在同一平台上做出及时的回应似乎是不可能的。
《纽约时报》也指出：“习近平在推特上与特朗普短兵相接是极为不可能的事情。”
报道也指出，中国似乎成为了特朗普最喜欢在推特上进行挑衅的国家。此前，特朗普已多次发文批评中国的台湾、贸易、南海等问题。由此看来，这种屏蔽截断了中国做出反驳的机会，让其成为了特朗普的固定箭靶。
当然，中国还有各种官方通讯社和媒体作为发言渠道。
对于特朗普在朝鲜问题上对中国的攻击，新华社于周二就以“沉迷于‘推特外交’不可取”为题发表了时评。文中指责道：“大家公认的一个常识是，外交绝非儿戏，更不能当成生意来做。”
中国外交部发言人也表示拒绝接受特朗普的指责。
另外，也有部分人认为特朗普在1月20日正式就职之后，应该会对推特的使用更加克制。但是，特朗普任命的新闻秘书肖恩·斯派塞（Sean Spicer）表示，特朗普入主白宫后，仍然继续使用这种“简明又有冲击力的方式”。
新华社的时评则引述美国前国务卿奥尔布莱特的话，指出“推特不应成为外交政策的工具”。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost