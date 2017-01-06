新加坡媳妇徐若瑄怒了！坚决起诉中国媒体诽谤
中国文化部封杀55组艺人名单日前外泄，已经嫁到新加坡的艺人徐若瑄就名列其中，当时她经纪人说：“对不属实的谣言与报道，无从回应。”中国媒体《今日头条》昨抨击徐若瑄，以《等了7年了，这个女人终于被全面封杀》为题报道，直指徐若瑄2010年做了“侮辱国格”的事情，中国代言遭撤。但经纪公司稍晚透过律师发声明，针对徐若瑄遭侮辱、诽谤，将坚决诉讼。
徐若瑄于2010年10月第23届东京国际影展，中国坚持台湾必须以“中国台北”的名义参加遭拒，最后导致双方都没有参加。徐若瑄隔天召开记者会哭诉无法走红毯，曾在日本发展的她，在记者会上把日本比喻为养母，触动中国网友的敏感神经，去年初开始在网上以此言论攻击及扬言封杀她。
发言被扭曲扣帽子
事实上“养母说”是她在2010年2月于东京出席单曲记者会时，提到很开心相隔7年再出片，表示：“日本对我来说像养母一样的存在，歌迷、朋友、传媒都认同我、对我很好，我一直没有忘记。”时间上比东京影展早了8个月。
但她过往发言被胡乱拼凑扭曲，莫名被冠上台独帽子。中国媒体指她目前在中国代言的化妆品牌“自然堂”广告广告牌遭撤下，火速换成《花千骨》人气女星赵丽颖，网友表示北京、上海、深圳等城市都已撤下徐的广告，并在微博疯传相关照片。
澄清产品系列不同
徐若瑄所属金渥得经纪公司昨表示：“该大陆品牌旗下代言众星云集，大陆媒体报道中所披露代言产品系列并不相同。”并委托律师发表声明表示，已在2010年、2016年底两度澄清是有人以徐若瑄名义发表的不实言论。
声明中除了再度澄清，也正告相关网络用户及媒体即刻采取断开链接、停止转发等方式停止针对徐若瑄侮辱、诽谤言论的传播，对怠忽停止侵权者，金渥得公司将坚决通过诉讼方式依法追责。（据《苹果》）
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