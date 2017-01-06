美国传统盟友变身俄“亲密朋友” 俄称愿向菲律宾提供尖端武器
俄罗斯驻马尼拉大使伊戈尔·霍瓦耶夫4日表示，俄罗斯准备向菲律宾提供现代化武器，包括飞机和潜艇等。
霍瓦耶夫在俄“特里布茨海军上将”号大型反潜艇舰上召开的记者会上称：“我们准备提供轻型武器、飞机和直升机、潜艇及许多其他武器。不是二手的，是全新的武器。”
早前，菲律宾外交部长佩费克托·亚赛宣布可能从俄购买枪械武器，因为种种迹象表明，美国因菲律宾当局进行打击吸毒和贩毒者运动而暂停了对马尼拉的军售。（俄新社）
【路透社马尼拉1月4日】俄驻菲大使周三表示，俄罗斯准备向菲律宾提供包括飞机和潜艇在内的尖端武器，力求成为这个美国传统盟友的亲密朋友。
菲律宾总统杜特尔特上台后反对美国出言不逊并缩减了美菲军事联系，致使美菲关系受到影响。同时，杜特尔特采取措施加强了与中国和俄罗斯的关系。
本周，俄罗斯两艘军舰对马尼拉进行为期5天的访问，这是两国海军之间的首次正式交往。这正体现了菲律宾外交关系的转向。
俄大使霍瓦耶夫借此机会在“特里布茨海军上将”号反潜艇舰上举行了记者会。他表示，他明白菲律宾渴望使其外交伙伴多样化。
他说：“这并不是要在这些和那些伙伴之间作出选择，多样化意味着保留传统老伙伴，结交新伙伴。所以，俄罗斯准备成为菲律宾新的可靠伙伴和亲密朋友。”
霍瓦耶夫表示，俄罗斯可以提供多种多样的武器。“我们准备提供小型军备和轻型武器，提供一批飞机、直升机、潜艇和许多其他武器。尖端武器，不是二手的。”
他说现在谈论双方军事合作的具体范围还为时过早，不过他说老盟友不应为此担忧，这显然是指美国。
他说；“你们的传统伙伴不应对这一军事关系感到担忧……如果他们担忧，那么他们需要摆脱陈腐的想法了。”
【《菲律宾每日询问者报》网站1月5日报道】俄罗斯准备成为菲律宾“新的可靠伙伴”和“亲密朋友”。
俄罗斯驻菲大使霍瓦耶夫周三对记者说：“我认为现在是抛开过时陈腐滥调的时候了。现在是抛开成见的时候了。对于菲律宾来说，目前存在让你的外交伙伴圈子的范围多样化的客观需求。”
不过她明确表示俄罗斯不想干预菲律宾与传统伙伴的关系。比如，美国就是菲律宾长期以来的盟友。
他说：“我们不干涉你们与传统伙伴之间的关系，而你们的传统伙伴也应该尊重菲律宾和俄罗斯的利益。”
【《菲律宾每日询问者报》网站1月5日报道】俄罗斯驻菲大使霍瓦耶夫周三表示，俄罗斯无意与菲律宾建立正式的军事同盟，而是要开展合作，联合打击双方共同面临的威胁。
他在记者会上说：“俄罗斯无意在亚太地区建立任何联盟。我们反对任何密切的军事同盟关系。”
他说，俄罗斯关注的是“与相关当事方联手，有效应对在安全和可持续发展上面临的共同威胁”。这些威胁包括海盗、极端主义、恐怖主义以及非法走私毒品等。
他说：“我们将继续与菲方讨论为开展防务合作而打造牢固的法律基础。”
霍瓦耶夫还支持两国举行联合军事演习，他认为这样的做法对两国都有好处。他说，俄罗斯准备向菲律宾提供它所需要的帮助，从人员训练到装备方面。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost