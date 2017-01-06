韩国部长：韩国部署萨德 中国间接报复
韩国财政部长怀疑中国就韩国部署美国反导弹系统的决议，而向韩国采取间接报复。
韩国于去年决定在该国领土上部署美国的终端高空地区防御（THAAD）系统，并将于今年部署。
中国认为该系统的雷达能够覆盖到该国领土，从而检测到其国内的军事部署，因此反对韩国部署该系统。韩国和美国则表示，该系统的目的只是为了打击来自朝鲜的威胁。
鉴于来临农历新年期间的游客数量会增加，韩国航空公司向中国方面递交了申请，以增加两国之间往返航班。但是，中国却拒绝了该申请。
对此，韩国企划财政部长官柳一镐表示将调查中国此决定是否与反导弹系统的部署有关。
他认为，中国此决定是对韩国部署反导弹系统的间接回应。
他于昨日在记者会上指出：“中国正式否认，但我们觉得他们的行为是相关的，并且含有间接回应。”
“当他们正式否认时，很难问他们到底想做什么。”
同样是昨日，韩国外交部召见中国驻韩国大使邱国洪，就“萨德”问题、中国渔船非法作业问题、中韩建交25周年相关合作方案等问题交换意见。《环球时报》引述韩联社报道指出，“这是中国针对‘萨德’入韩采取相关措施后，韩国首次召见中国大使。”
《人民日报》4日报道，中国投资者于2016年1月至11月，在韩国股市净卖出1.5万亿韩元（约合人民币86亿元）的股票，同比增长10倍。报道指出：“中国投资者以10倍速度撤出韩国，与韩国部署“萨德”不无关系。”
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