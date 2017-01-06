特朗普“推特执政”：新加坡也很关注
自参与美国总统大选以来，特朗普的言行受到了各方的高度关注。而他的推特文，跟他的竞选演讲一样，总能引起一波波的争论。
此前，特朗普与台湾总统蔡英文的通话引起了中国的不满，他便在推特发文反问中国在贬值货币、实施高额税、以及在南海建立军事设施之前有没有先问过美国。中国在南海掳走美国的潜航器之后，他也发文暗指中国“偷窃”，并表示“让他们留着吧！”在朝鲜和问题上，他又写道：“在与美国完全一边倒的贸易中，中国拿走了巨额的金钱和财富，却不会在朝鲜问题上提供帮助。好样的！”
不仅如此，在美国国内问题上，他发文写道：“国会有这么多工作要做，即使这个独立道德监督机构不公平，难道真的该把削弱该机构作为第一要务吗？”不到2个，众议院共和党议员便停止了他们要撤销国会道德办公室的计划。
面对特朗普连珠炮式的推特攻击，新华社发表时评指出，“沉迷于‘推特外交’不可取”。美国民主党领袖查克·舒默（Chuck Schumer）也表示，美国不能接受一个“推特总统”。
在新加坡方面，特朗普在竞选期间曾指责新加坡是偷走美国工作的国家之一，并指出医疗公司Baxter Health Care裁退199名员工后，把工作转到新加坡。在特朗普当选后，新加坡总理李显龙在贺词中则指出，新加坡其实为美国带来了24万个就业机会。
特朗普并未对此做出回应，其推特攻势目前也没有指向新加坡。但是，他的这种“推特治国”和“推特外交”的方式，依然引起了新加坡的关注。
昨日，《海峡时报》连转2篇关于特朗普使用推特的外媒文章。其中一篇综合了《纽约时报》和《华盛顿邮报》关于“国会道德办公室”的报道，并以“特朗普的推文迫使众议院共和党员服从（Tweet from Trump brings House Republicans to heel）”。
第二篇转发了新华社报道美国民主党领袖查克·舒默（Chuck Schumer）言论的文章，并以“参议院民主党领袖：美国不能接受一个推特总统（US can't afford a Twitter presidency, says Senate Democratic leader）为题”。
《联合早报》则在一篇关于网络假消息的评论中提到：“在没有互联网的时代，就不可能出现像特朗普式的操控推特的政治人物。”
文中指出，网络和社交媒体催生了一个“理性思辨失色的时代”，在这时代中，人们诉诸“各种情绪，如反体制情绪，并因而扩大之”，因此假新闻假消息才能“大行其道”。
今日，《海峡时报》再次转载法新社和路透社文章指出，在特朗普发文批评丰田汽车要在墨西哥建立新厂、并威胁要对其实施更高的边境税后，丰田的股票就跌了3.1%。
特朗普任命的新闻秘书肖恩·斯派塞（Sean Spicer）表示，特朗普于1月2日正式就职之后，仍然继续使用这种“简明又有冲击力的方式”。
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