美国商务部长警告特朗普谨慎处理美中贸易关系
华盛顿1月6日电，美国商务部长普里茨克6日警告说，下一届美国政府应谨慎处理美中贸易关系，避免全球两大经济体陷入贸易战泥潭。
普里茨克当天在英国《金融时报》网站刊登的专访文章中说，去年11月美国总统大选结束后，中国高级官员已警告美国官员，如果新一届美国政府对从中国进口的商品征收新关税，中国将进行报复。她表示，新一届美国政府必须谨慎把握强硬立场与贸易战之间的界限。
普里茨克指出，美国当选总统特朗普有关中国“偷窃美国就业岗位”的指责“过于简单化”，属于零和博弈思维。实际情况并没有那么糟糕，否则不会有那么多美国企业仍希望继续在中国经商。
普里茨克警告下一届美国政府，贸易保护主义抬头会对外国企业在美投资产生影响。她说，美国不能想当然地认为未来４年美国会成为全球首屈一指的外资投资目的地。
普里茨克还批评特朗普在社交媒体推特上向美国通用、福特和日本丰田三大汽车公司施压，阻止它们在墨西哥开设新工厂。她表示，政策制定是一个复杂过程，不能通过新闻头条来制定政策。（新华社）
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