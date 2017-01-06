北京雾霾或逼走部分初创企业
在经历了几周令人窒息的冬季污染后，北京4日连续第二天发布最高级别的大雾“红色预警”。专家现在警告说，这种情况不仅开始对吸引新的人才和企业家到首都产生重大影响，还在迫使更多企业搬离北京。
据香港《南华早报》1月5日报道，北京一家提供科技初创企业新闻和服务的网络平台36氪进行的最新调查显示，由于严重的空气污染，在接受调查的近300位企业负责人中，有约一半在考虑将全部或部分业务转移到其他城市，不过只有4%的企业制定了实际计划。
调查称，发达的华东和华南地区城市较受科技人士和初创企业欢迎，这些地区经济繁荣，污染不那么严重和频繁。有近四分之一的被调查者选择搬到杭州——阿里巴巴集团总部所在地，另有23.23%的人选择深圳，13.13%的人选择上海。
比如，北京的企业主顾俊说，2017年伊始，他就在忙着把公司搬走。26岁的顾俊创建了一家名为NEED的移动电子商务企业，他说：“我也到了安家的年龄。但是，席卷全城的雾霾对健康不利，这种灰蒙蒙的天气还会引发各种负面情绪。”
从上大学开始，顾俊已经在北京待了9年，他说，在企业成立之初，北京提供了许多好处，包括政府的支持、大量的人才以及健康的风投环境。
有许多科技巨头都落户这里，包括滴滴出行，以及智能手机制造商小米和联想（这两家企业正在逐渐夺取市场领导者苹果和三星电子的市场份额）。鉴于北京的政治影响力、现成的金融支持和融资选择，它对许多企业主仍非常有吸引力。
优步首席执行官特拉维斯·卡兰尼克最近预测“中国和北京会有比硅谷更多创新、更多发明和更多初创企业”。但是，就吸引年轻人和企业而言，席卷全城的令人窒息的雾霾日益构成严重威胁，这可能会促使科技中心转移到别处。
据36氪称，约53%的被调查者说，他们想继续待在北京，因为这座城市“在市场和资源方面是不可替代的”。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost