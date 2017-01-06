彭博社：中国将以稳健增长反驳怀疑论者
继2016年用稳健的增长反驳了怀疑论者之后，中国打算在2017年再来一次。
鉴于一次关键的中国共产党全国代表大会将于2017年晚些时候召开，中国领导人比以往任何时候都更坚决地要阻止经济崩盘。
目前的情况还不错。经济最近彻底走出了此前工业生产者出厂价格指数连续四年多下跌的局面，消费正在形成支撑，而且2017年的出口可能会顺风顺水，如果美国当选总统特朗普兑现此前的誓言（即大幅增加财政和基础设施开支）并迟迟不肯兑现如下承诺——即对中国进口商品征收惩罚性关税的话。
预测人士已经调高对经济增长的预期，尽管决策者正在采取行动抑制飞涨的房价并与人民币贬值风险加速的势头进行斗争——人民币贬值可能会令资本外流加剧。一位熟悉当前局面的消息人士上月说，中国目前正在奋力解决不断增长的债务，并且面临与特朗普发生对抗的风险，认识到这些挑战的中国领导人对经济增长率跌到6.5%的目标以下持开放态度。
曾在美国财政部担任中国问题专家、目前在洛杉矶的西部信托公司担任分析师的戴维·洛文杰说：“尽管在步入2017年之际面临诸多挑战，但是与步入2016年之际时相比，目前中国对市场构成的系统性风险比当时小。‘硬着陆’担忧已经消散了。”
经济学家和分析人士对2017年将成为经济增长基础的领域进行了分析，并且表示一些领域可能会给世界第二大经济体带来意外之喜。
景顺投资管理有限公司除日本以外亚洲地区首席投资官萧光一说，2017年的增长将具备弹性，消费将是一个主要贡献因素。
他说，有弹性的薪资增长将带动零售额增长约10%，消费应该会继续得益于市场对金融服务、卫生保健和教育等服务的需求增加。
悉尼科技大学澳大利亚—中国关系研究院副院长詹姆斯·劳伦斯森说，消费对2016年第三季度增长率的贡献为4.8个百分点，指标显示消费者在2017年仍将保持乐观。
他说：“有关部门可能将只需要让投资和净出口贡献两个百分点便能完成2017年的增长目标，通常来说这是唾手可得的。2017年的增长现在已经有了一个令人信服的理由。”
美国环球通视公司亚太地区首席经济学家拉吉夫·比斯瓦斯说，特朗普发誓要增加美国的财政和基础设施开支，这或许会为美国2017年的经济反弹提供动力，而这也将有助于中国的出口并对该国的增长形成支持。
布鲁金斯学会高级研究员、曾任美国财政部驻华官员的杜大伟说：“美国立即采取减税举措或是对美国将采取这一举措的强烈预期可能会为中国提供某种刺激。它将不会是一个巨大的刺激，但是在当前环境下，它可能有助于中国让增长稳定在6%至7%的区间内。”
汇丰银行控股公司亚洲经济研究部门的联合负责人弗雷德里克·诺伊曼说，出口反弹或许会为决策者提供喘息空间，使他们能够重组当地产业，并开展因全球金融危机而推迟的必要改革。
汇丰银行控股公司的经济学家屈宏斌和王然说，中国在2017年将继续摆脱通缩，从而令名义增长率提高，并令央行拥有维持利率和存准率的空间。他们在一篇报告中写道，通货再膨胀将有助于降低实际借贷成本并缓解债务负担，这可能会导致民间投资出现适度复苏。
澳洲联邦银行中国和亚洲经济学家李伟（音）说，2017年的政治环境对增长尤其支持，因为中共全国代表大会令决策者“想要规避风险”。
瑞银集团中国经济研究部门负责人汪涛说，这意味着一旦增长显著放缓，政治支持就将加强。
《中国褐皮书》国际研究公司的首席经济学家史剑道说，即便2017年出现熊市局面也可能在下一年扭转为牛市。他说，结构性改革——这一改革将提振生产率并伤害2017年的短期增长——的实施对2018年而言将是利好。
他说：“那时将有许多国内和国外的资金重新拥抱中国。”（彭博新闻网站）
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost