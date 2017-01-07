赴美后首发文．余澎杉：美监狱比新加坡监狱好得多
新加坡异见年轻博客余澎杉早前前往美国寻求政治庇护，被当局扣留调查。余赴美后首次在facebook发文，透露他对现在可自由发表意见的喜悦，又指美国的监狱比新加坡的监狱好得多。
他又表示，朋友替他成立了一个迁移基金（relocation fund），呼吁公众捐助，支持他在美国的生活费，亦籍此表达对新加坡反言论自由法律的不满。
余澎杉透过电话，藉定居美国的新加坡异见人士梅利沙．陈（Melissa Chen）在facebook发文，他表示现时在美国生活不错（my time in America has been fine），称美国的监狱比新加坡的监狱好得多，该处有大的共用空间，有书、电视和桌上游戏，亦常有活动让他开阔思想，令他不感到孤独。
余澎杉指，到美国开支颇大，银行户口只剩下1000元，他的朋友Nina Paley为他开设了一个迁移基金，资助他在在美国过渡时期的生活费用和法律团队的开支。他呼吁公众捐款，藉此对新加坡政府表达不满，凸显新加坡反言论自由法律的粗暴，“相信总理李显龙将因此感不高兴”。余亦指记者可把问题给Melissa Chen，余会在facebook回应他们的提问。
余澎杉去年在YouTube批评刚辞世的李光耀为“独裁者”和指“耶稣欺骗世人”，新加坡政府将其拘捕，其间余称被困精神病院和手脚被缚，引起虐囚争议。他最终被判囚，但因羁押已久而当场获释。去年9月，余澎杉再因其网络言论，被判“意图伤害宗教感情”罪成，10月中起再度入狱，11月中获释。（明报）
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