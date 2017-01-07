港媒：中国的汇率与外汇储备困境
习近平将在本月晚些时候在瑞士举行的世界经济论坛上向全球政界和商界精英发表讲话。《南华早报》指出，这将是一个艰巨的任务。
这是因为，习近平必须向世界证明，中国并没有失去对人民币的控制，也保持着充足的外汇储备。
报道指出，对中国的理想情况是，人民币兑美元继续保持强于7美元，而外汇储备则保持高于3兆美元。
中国央行即将公布2016年的年终外汇储备。
《南华早报》指出，如果外汇储备在去年12月萎缩超过515亿美元，中国的外汇储备将是2011年以来首次低于3万亿美元。在去年11月份，中国外汇储备萎缩了691亿美元。
牛津经济研究院亚洲主任路易斯•库伊斯（Louis Kuijs）表示：“目前，中国希望避免人民币汇率低于7点，也希望外汇储备不会下跌。”
报道指出，这是一个微妙的平衡。而中国若希望保持人民币过低，就必须干预外汇市场。在过去2年中，中国便通过消耗了近1兆美元的外汇储备来保持人民币汇率。
但是，越来越多的经济学家认为这种做法是不可持续的。他们指出，美元是捍卫人民币的“重要弹药”，而美元被耗尽，中国央行在应对未来人民币的下跌时将手无寸铁。
报道指出，人民币的价值以及外汇储备的规模都被视为是中国财政的晴雨表。
中国央行在上月底深夜发文公布人民币兑美元还没有到达7，这一点恰好揭示了央行对“7”的敏感度。
交通银行分析员刘建表示，人民币依然面临着贬值的压力，并且可能会在特朗普于1月20日就职之后更加严重。
《南华早报》指出，中国最终必须在外汇储备和人民币汇率之间做出选择。但现阶段，北京似乎更加倾向于维持稳定的人民币汇率。
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