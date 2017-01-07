新媒：中新关系处于十字路口
随着近来中新关系的备受关注，《海峡时报》刊登了澳大利亚金融顾问迈克（Michael Tan Ngee Tiong）与国际战略研究所高级研究员钟伟伦（William Choong）的评论，呈现读者对中新关系的未来发展的不同看法。
迈克以“新加坡与美国保持距离的时候到了？（Time for Singapore to move away from Uncle Sam's embrace?）”为题，指出中国的崛起和美国的相对衰弱的局势变化，并认为新加坡应该向菲律宾一样，为外交政策开启新篇章。
钟伟伦则以“与所有大国保持友谊对小国最好（Staying friends with all powers works best for small nations）”为题，指出新加坡不应完全倒向中国，而是在新局势中继续维持大国之间的平衡。
两位作者都认同，新加坡“与所有大国做朋友”的政策对其生存非常重要。
但迈克认为，该政策的效果似乎有所变化。这是因为，新加坡如今被视为与美国过于亲密，而对中国不太友好。
去年8月份时，新加坡总理李显龙在访美期间表示，海牙仲裁庭的裁决对各国的主权声索做出了“强而有力的定义”。另外，《环球时报》也指责新加坡试图于9月份在委内瑞拉举行的不结盟运动峰会上提及南海问题——新加坡对此表示否认。这些行为都引起了中国对新加坡的不满。
迈克认为，中国对新加坡的反应和不满都算是克制和低调。但是他也补充道，这依然呈现出了中新双边关系的负面性。
迈克提及新加坡9辆装甲车完成台湾的训练后被运回新加坡，途中经香港港口时被当地海关扣留。他认为，这件事无论是不是由北京批准，都不能否认一个事实，即中国如果想伤害新加坡，它是具备这个能力的。
他指出，中国对马六甲瓜拉宁宜国际港（KLIP）的125亿令吉（40亿新元）投资，最终可能促成中国海军在该地区的存在。而如今停泊在新加坡的中国船只，也可能轻易转向马六甲港口。另外，中国是新加坡最大的贸易伙伴，也是最大的入境旅游来源之一。
因此，他认为中新关系的恶化将在这些了领域为新加坡带来负面影响。
纵观东南亚，美国的坚定盟国泰国与菲律宾已经调整了外交政策，以更加向中国倾斜；柬埔寨、老挝和缅甸要求与中国进行更密切的经济一体化；而马来西亚也因为中国将投资大笔资金而向中国靠拢。
就此，迈克认为新加坡在调整其外交政策上，应该牢记一点，即新加坡的繁荣不仅取决于该地区，更加取决于整个世界。
他分析道，新加坡此前向美国靠拢，为其提供海军驻军设备，但如今情势已变。他写道：“美国在经济和政治上相对衰落，而中国在军事、经济和政治上正在上升。”
就此，迈克认为新加坡应该逐渐、优雅地与美国保持一定的距离。他指出，新加坡人的后代“必须生活在一个新世界”。
继续跟各个大国做朋友
另一方面，同样认为新加坡“与所有大国做朋友”的政策非常重要的钟伟伦则认为，新加坡不应该重新调整立场，以寻求更加容纳中国、疏离美国。
他指出，“事实是，新加坡的外交政策从来不是基于‘选择一方（either-or）’或抵换。新加坡总是试图绘制一条独立的道路，以不向任何大国倾斜或与之结盟。”
他引用19世纪英国首相帕默斯顿的话指出：“新加坡一直是亲美和亲中的政策，因为这种政策最终是亲（有利于）新加坡的。”
钟伟伦认为，中国对海牙国际仲裁法庭裁决的否认，实际上破坏了地区秩序，而这种秩序恰好是新加坡这样的小国赖以生存的氧气。因此，在南海问题这样的争端中，如果新加坡在遵守国际法问题上保持沉默，这将为新加坡等依赖贸易的国家带来灾难。
他指出，一向成功的经验法则就是，在太平洋地区寻求两个大国之间的稳定平衡。
那新加坡要如何寻求大国平衡呢？
钟伟伦认为，随着特朗普政府更加专注国内的倾向，新加坡应该认识到，中国所呼吁的“亚洲人的亚洲”是有一定意义的。具体来说，由于特朗普已经宣布要抛弃跨太平伙伴关系（TPP）协定，中国所支持的区域全面经济伙伴关系（RCEP）协定将是一个值得签订的协议。
他指出，这是适应，不是妥协。
最后，他引用“抵抗中国（Standing Up To China）”文中的话指出，东盟国家应该试图让中国了解到，中国的区域政策可能适得其反，并长期内可能导致区域国家对它的疏离。
钟伟伦意识到，新加坡在中美两国之间保持平衡的空间越来越小，也越来越难。但是，他认为应该继续坚持“与所有大国做朋友”的政策。
他写道：“这个原则性立场可能会在短期内增加成本，但长远来看，净收益将是该地区更大的稳定性。”
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