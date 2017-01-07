美国认定普京下令破坏总统选举、帮助特朗普胜出
1月7日电 据美国《华盛顿邮报》报道，当地时间1月6日，美国情报机构发布联合报告称，俄罗斯总统普京下令情报部门发起一场全面的网络行动妨害美国2016年总统选举，从而破坏公众对大选的信任、帮助共和党候选人唐纳德•特朗普当选。
当天下午，美国中央情报局（CIA）、联邦调查局（FBI）和美国国家情报局的负责人共同发布报告，解析俄罗斯在近期美国大选中的行为和目的。
报告认定，在普京的指示下，俄罗斯军事情报机构“俄总参谋部情报总局”（GRU）对包括美国主要政党在内的目标发动了网络攻击，并通过假名“Gucifer 2.0”和网站DCLeaks.com，来发布其窃取的美国民主党全国委员会（DNC）和民主党候选人希拉里•克林顿的竞选团队主席约翰•波德斯塔的电子邮件。与此同时，俄罗斯还通过其控制的媒体平台发动宣传攻势，并广泛利用社交媒体引导社会舆论。
这些干涉行为的主要目的最初是破坏公众对美国民主进程的信任，诋毁希拉里、削弱其胜选的可能性，但后来俄方对特朗普产生了“一种明显的偏向性”，一再寻求人为提高特朗普入主白宫的几率。
报告称，俄罗斯对美国2016年总统选举的干涉达到史无前例的规模，其行为在“目标指向性、活动层次及影响范围上”较以往的“选举相关间谍活动”有明显的提升。
6日听取报告简报后，即将在1月20日宣誓就职的当选总统特朗普不再坚决否认俄罗斯干涉美国大选，但他也没有表态准备接受报告结论，而是发表声明宣称莫斯科方面的所作所为没有影响大选结果。
特朗普表示，俄罗斯和其他国家可能曾尝试破坏民主党和共和党的网络系统，“但这些对大选结果绝对没有影响”。他还强调“没有任何投票机被篡改的证据”。
去年11月8日大选投票结束之后，美国总统奥巴马下令对俄罗斯涉嫌干涉总统选举一事进行调查。12月29日，奥巴马发布行政命令，宣布制裁包括俄罗斯情报总局和俄联邦安全局在内的5个俄罗斯实体机构和4名俄情报总局高层官员。此外，美国国务院勒令35名俄驻美大使馆和俄驻旧金山领事馆官员及其家人在72小时内离境，同时宣布将关闭位于纽约和马里兰州的两处俄罗斯政府持有的房产。
对此，克里姆林宫回应称，俄罗斯坚决否认美方对俄的无根据指责，并将采取相应措施回击美国对俄实施的新制裁。（中国日报网）
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