英媒：中国打击象牙商业活动还需注意一点
中国日前宣布要在2017年底之前禁止所有商业性加工销售象牙及制品活动。此举被誉为是防止大象走向灭绝的一个里程碑。而要保证该政策的有效性，《卫报》撰文指出，中国需要同时处理其规模更大的象牙非法贸易。
文章认为，如果不打击象牙非法贸易，此前的政策只会让非洲大象被偷猎并运往亚洲进行销售的行为变得更加有利可图。
中国国务院办公厅于上月30日宣布，将在2017年3月底前关闭中国国内34家持照雕刻工厂和130家零售商的“一部分”，并将在年底将其余关闭。
《卫报》报道认为，将被关闭的合法企业数量相对较少。而且，这些工厂和零售商的象牙基本上不该来自非法猎杀的大象，而是由政府控制的库存提供。这些库存主要是在1989年的国际贸易禁令之前所建成的。
因此，合法企业的停产并不会直接阻止大象被杀害。
报道指出，中国的主要象牙市场实际上是黑市，并据估计，在中国销售的所有象牙品中有90％是非法的。
但是，禁止所有商业性加工销售象牙及制品活动还是向观众发出了一个重要的信息，将象牙产品视为禁忌品，因而降低需求和价格。
监督野生动物贸易活动的组织Traffic的大象专家汤姆·米利肯（Tom Milliken）认为，该禁令整体来说还是一个正面的发展。
但同时，他也提出了建议。他认为该禁令要实际减少大象的非法猎杀行为，中国政府需要：防止合法的象牙库存流入黑市；打击互联网上的非法象牙贸易；防止国人从老挝、越南和缅甸等国的非法市场购买象牙；打击非法猎杀大象的犯罪集团（其中很多由中国人所领导）。
为中国政府提供建议的独立野生动物研究员也告诉《卫报》说，如果中国政府不能阻止非法贸易，禁令将是走私者享受垄断权利。没有了合法市场的竞争，“黑市将更加猖狂”。就此，“一个本应简单的象牙市场就会变成像毒品、枪支等合法供应无法解决的问题。”
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