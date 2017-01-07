“一带一路”扭转不了新加坡的中枢港口地位：海时
《海峡时报》报道，行业观察家表示，中国通过建设公路和铁路的现代丝绸之路计划不太可能改变全球航运的面貌，并认为新加坡作为关键中枢港口的地位，也不会受到太大的影响。
作为与世界连接的项目之一，中国通往英国伦敦的首列货运列车也在刚过去的周日从中国东部浙江省义乌西站启程。
根据彭博社报道，中国铁路公司于周一透露，该列火车中装载了衣服、箱包等物品，并将会经过哈萨克斯坦、俄罗斯和德国等地，从义乌西到伦敦全程共计12000公里、时长18天。
作为习近平 “一带一路”倡议的一部分，伦敦是第15个中国列车直达的欧洲城市。
IHS海事与贸易亚洲高级编辑Turloch Mooney认为，中国和欧洲之间的铁路货运服务将会强劲增长。但他补充说，这对航运的影响将是“最低限度”，因为火车的容量是有限。例如，中国到伦敦的这趟列车能够运载相当于约200 个20尺标准集装箱（TEU）的货物，而大型集装箱船则可以运载多达2万TEU。
Mooney告诉《海峡时报》说：“铁路确实提供了相较于海运和空运的一些优势。”他指出，从中国到欧洲的铁路运输需要大约15至19天。这虽然比空运（3-5天）慢，但却比海运（33-38天）快上一倍。
“但是，容量的限制意味着货物数量不可能占超过运往欧洲货物总量的几个百分点。”
他补充说，虽然通过铁路运输集装箱可以比空运费用便宜20倍，但仍比海运费用高出3到5倍。
因此，德鲁里金融研究服务公司港口首席分析师Victor Wai也认为，所有这一切意味着航运不可能被铁路货运服务所取代。
他说：“海运相较于铁路运输的成本优势仍然很大，特别是当集装箱船只具有规模经济时。高价值或具时效性的货物将从较短的运输时间中受益，但不是一般商品货物。”
他补充说，对新加坡若有任何影响，其影响都可以忽略不计。
他认为，即便是中国为马来西亚投资550亿马币（176亿新元）的东海岸铁路线项目，也不太可能对作为转运中心的新加坡构成威胁。
据《海峡时报》引述，远洋运输顾问主任Jason Chiang则说：“东海岸铁路线所节省的时间可能很少，而且很难看出它的商业可行性，因为相较于直接运输，托运人需要支付多个港口和铁路的处理费。”
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