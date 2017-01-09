为寻求创新及培养企业家 新加坡减少对学生成绩的权重
路透社报道，新加坡在数学和科学科目上的全球排名引来了各方的羡慕，但随着推动基层创新的目标，新加坡转而简化考试。
如今，新加坡已有些课程不需要评分，10%的大学入取也是基于能力而不是成绩。另外，其公共服务系统摒弃了长久以来的做法，取消根据教育资格对官员进行分类。
路透社指出，这并不意味着新加坡正要放弃对学术卓越和纪律的沉迷，而是对解决问题的思维、以及创业精神的新关注。这个新关注让教育者意识到，单凭考试并不能产生成功经济所需的一种成分：新想法。
新加坡义安理工学院教授Patrice Choong指出，长久以来，新加坡的学校制度并没有帮助毕业生成为企业家。
但如今在义安理工学院，学生的课程内容之一就包括商业开发、以及产品设计。其中，学生要及格就必须实现自己定下的目标，例如获得资助、或吸引100名客户。但是，课程不具有成绩评分。
路透社指出，新加坡自51年前独立以来，其学校和大学都不得不为收益驱动型的跨国企业提供技术型劳动力，以建立服务为主的经济。而新加坡的15岁儿童在经合组织每3年的国际教育调查中名列前茅，显示出了该国社会和经济进步的成果。
但是，其中也有缺点。如同其它亚洲社会一样，新加坡也有敦促孩子成为全校第一、帮助他们为就业市场做好准备的“虎妈”。
专家指出，缺少玩耍时间会阻碍创造力。但很多新加坡学生都会在下午参加课后活动、在傍晚进行补习。而在他们做完作业时，已经过了午夜了。
这种压力造成的“教育军备竞赛”，使私人补习行业成为主要的受益者之一。家长可以为4节课程支付高达700美元（491新元），并让一些补习教师成为了百万富翁。
一名这样的百万富翁导师彭曜康（Phang Yu Hon）拥有20年的高中物理补习经验。但是，在他的学生中，最终步入物理相关领域的人少之又少。相反的，他的客户的首要目的，是为了获得进入大学法律系或医学系的所需成绩。
缺乏冒险精神
但是，许多驻新加坡的跨国公司却不是很满意。美国商会对100多家在新美企的调查显示，虽然新加坡在技术技能方面得分非常好，但在创造力和创新方面，却是东南亚国家中表现最差的。
该份调查结果显示，超过三分之一的美国企业抱怨新加坡员工不愿意冒险、缺乏创业精神。在此方面，东南亚的平均则是25%。
新加坡教育部规划部主任Cindy Khoo指出，鉴于长期对绩效的关注一直保持在高水平，考试成绩的过度强调使学生脱离了学习的更广泛目标：发现和探索。
她告诉路透社，社会的心态也需要随着时间的变化，以接受不同的人才、不同的成功途径。
实际上，新加坡学校的变化是其政府促进创新和技术的努力之一，其它还包括在5年之内在相关领域投资190亿新元。
这项计划的第一个项目，就是崇正小学的一群学生通过在一家老人院中的观察，进而提出改善生活的市场化方案。期间，他们注意到老人经常迷路，因为建议使用具有定位系统的拐杖。
此外，新加坡也再公共领域开发了“沙盒（Sandbox）”框架，以让商业和政策在没有系统性风险的情况下进行试验。例如，新加坡金融监管局就为金融技术初创公司提供了“监管沙盒”。
阻碍创新的政治制度因素
但是，也有批评者指出，对新加坡的创新文化造成阻碍的，并不只在于学校，也在于施加言论自由限制和鼓励尊重权威的政治社会。
路透社指出，新加坡当局相信，这种限制是为其多元种族社会保持和谐、助于其成功的需要。
人力资源顾问公司ECA国际的亚洲总监关礼廉（Lee Quane）指出，这就是企业抱怨新加坡缺乏创新，多过抱怨香港的部分原因。
他说：“新加坡和香港的一个区别是，（前者的）政府总是在你身边……人们已经偏离批判性思维。”
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost