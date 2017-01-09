新媒：中国脱贫减困经验不容忽视
新加坡《海峡时报》报道，专家学者去年10月齐聚华盛顿特区，讨论全球消除贫困这个历史悠久的问题。在世界银行与国际货币基金组织的年度会议上，人们提出了雄心勃勃的发展目标。
与以往一样令人意外的是，人们对于世界上解决贫困问题最成功的国家——中国几乎没有给予关注。例如，这两家多边银行发布了一份联合声明，到2030年要消除贫困，但声明中一个字也没有提到中国。
仅中国一个国家的脱贫人数就占全世界总数的四分之三。1980年时，中国比孟加拉国和乍得还要穷，然而只用了不到一代人的时间，这个国家就变成了世界第二大经济体。诚然，中国现在仍然存在非常悬殊的贫富差距。许多人没有从繁荣中获益。但是，中国的发展已经使超过7亿人摆脱了贫困，这是个了不起的成就。
国际社会反常地将中国的经验弃之一旁，这样做虽然惹人注目，但是不可取。
显而易见，对中国的经验不屑一顾是令人遗憾的。那么，有什么是可以学习中国的？中国充满了应变力和创造力，两者往往蕴含在体制和社会草根阶层中。
由下而上的应变力——而非中央计划——一直是中国摆脱贫困陷阱的推手。
其实，中国拥有世界上权力最分散的政府之一。中央领导层规划宏观设想，但是日常的发展工作却由地方政府来做，中国是通过地方政府与投资者和老百姓进行直接互动的。
这种权力高度下放的模式有一个引人注目的特点，那就是地方政府官员和企业家积极使用各种方法开辟市场。
为了理解这一点必须重温历史。回顾中国那些富裕的沿海城市的发展史，它们是像新加坡那样，靠最先设立有效的财产权、根除腐败和聘请专家型官员来摆脱贫困的吗？
不，不是的。相反，这些地方首先是将所有官员都派出去积极寻找投资者。
然后，随着地方经济的增长，他们不断调整发展目标：对投资者从来者不拒到择优引入。这些变化促使地方政府招募专业人士，并以有效的方式保护财产。
换句话说，世界银行倡导的“良政”模板并非形成市场的原因，而是市场带来的结果。良政有助于维护已经存在的市场。但是，打造新的市场要求对贫困社会的既有特点进行随机应变。
事先说明，这里的经验并不是说别的国家应当全盘照搬中国的做法。那样做是愚蠢的。重点是，贫困的社会必须利用自己的特点启动发展，而不是引入富国的最优做法。
想一想别的国家的例子。在尼日利亚，当地的电影制作者把盗版作为一种重要的销售渠道，使电影在一个条件不利的国家能够被迅速卖出。在孟加拉国，农村密集的非正规网络成了该国社会企业家穆罕默德·尤努斯成功试验小额贷款项目的基础。在印度尼西亚，利用落后的公共运输和软弱无力的规定，叫车生意越来越红火。
穷国的失败例子比比皆是。人们很容易将穷国的失败归咎于糟糕的制度、贪污和软弱的政府。
但是，人们真正需要了解的是，如何在不利的条件下创造成功，如何将发展中国家的问题转化为可能的解决方案，以及如何利用一国特有的知识体系应对挑战。
在这些方面，中国都是教科书般的案例。但其他国家绝不能也没有办法完全照搬中国的经验，正如任何国家的经验，包括美国的在内都不应盲目照搬一样。
各国领导人将继续落实联合国的2030年可持续发展议程，然而，中国的经验无疑不容忽视。
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