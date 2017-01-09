中国5G技术有望成为世界标准
《日本经济新闻》报道，中国三大通信运营商2020年之前将实施3千亿元规模的投资，建立新一代无线通信标准5G的通信网。随着作为“物联网（IｏT）”和自动驾驶基础设施的5G在全球最大的中国市场快速普及，源自中国的技术和服务有可能接近实际的世界标准。
与4G相比，5G不但通信速度会显著提高，还将成为设想数千亿设备联网交换数据的物联网的首个标准。
拥有8亿多用户的中国移动通信集团与全球40多家企业共同开发5G技术。除了大型通信设备企业瑞典爱立信、芬兰诺基亚、中国华为技术外，还包括美国半导体企业高通和美国英特尔。另外还与美国通用汽车、德国大众、阿里巴巴集团及海尔集团等其他行业的企业合作。
中国移动已经完成5G的基础技术开发，将从2017年开始在室外实施验证实验。2018年将在部分地区推进商用化，2019年开始将把中国的100多万处4G基站更新为5G。力争2020年开始在全国开展服务。
中国联通开始着手与高通共同推进开发。中国电信集团也紧随其后。
中国是手机签约数量超过13亿件的世界最大的手机大国。虽然与日本和美国等发达国家相比在固定电话和通信基础设施建设方面起步较晚，但以智能手机为核心的电子支付等金融服务和配车服务等已经普及。在手机相关服务方面已经走在世界最前端。
建设5G网络存在加速新服务开发的可能性。在家中，可以使所有家电产品联网，瞬间共享高精细视频，或者自动控制舒适的室内环境。在工厂里，可以统一管理多台机器人，或者通过大数据分析来预防故障。
在自动驾驶中，可以向联网汽车发送周边车辆的信息等，及时避免碰撞。中国政府正讨论2025年实现全自动驾驶汽车，2030年使全自动驾驶汽车占新车销量的1成左右，5G通信网将成为实现这一目标的基础。
如果中国在5G方面实现领先，以实际成绩为踏板进入海外市场的中国企业将增加。如果在与自动驾驶和物联网的基础有关的服务方面，中国企业的影响力提高，在排斥华为的美国，安保方面的问题有可能被提出，摩擦进一步激化。
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