新加坡：香港无权扣留我们的装甲车
路透社报道，新加坡国防部长今日表示，在香港被扣留的9辆装甲车不能被扣留或没收，并已多次要求返回。
这9辆装甲运兵车新加坡武装部队在台湾举行的例常海外军训后，从台湾运回新加坡。并于去年11月23日途径香港时，被香港海关扣留。此次事件引发了新加坡与中国之间的紧张关系。
新加坡国防部长黄永宏国会上回答议员询问时说，装甲车是新加坡政府的财产。
据路透社以英文引述，他说：“它们受到主权豁免的保护，即使他们是由商业运输商运输。它们免于外国的任何限制措施。它们不能被其它国家合法地拘留或没收。”
他补充道，新加坡总理李显龙已经致信香港特首梁振英，要求归还被扣的装甲车。
路透社指出，这批装甲车被扣是发生在中新之间关系浮现紧张、以及区域不确定性加剧的情况下。新加坡在过去几年中加强了与美国的安全关系，同时对中国的南海领土索求保持了关注。
新加坡和台湾的长期军事关系可以被追溯到20世纪70年代。其中包括，新加坡将台湾作为陆军训练的地点。
自中国与新加坡在1990年代建立外交关系以来，北京一直勉强地容忍着新加坡与台湾的这项协议。
但是，中国一再地警告新加坡不要参与南海争端。中国在南海区域中对多个水域和岛屿拥有主权声索，而菲律宾、台湾、越南、马来西亚和文莱也在南海拥有主权声索。
新加坡在南海没有主权声索，但作为东南亚最大的港口，其开放型经济依赖于该地区的自由航行。
路透社指出，自从1949年以来，中国一直表明对台湾拥有主权。当时毛泽东的共产党赢得了中国内战，而落败的国民党则逃到了台湾。北京曾誓言要统一台湾，并在必要时不排除使用武力。
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