外媒：中国成为世界新能源市场领头羊
德国新闻电视频道网站1月7日报道，随着海外投资大幅增加，中国去年成为可再生能源市场的世界领头羊。
据德国新闻电视频道网站1月7日报道，美国能源经济和金融分析研究所发布报告称，2016年中国海外新能源投资同比增长了60%，增至320亿美元。目前，中国拥有世界上最大的6家太阳能电池板生产企业中的5家。
在国内新能源投资方面，中国早就是世界冠军了。
据彭博新能源财经报道，中国在太阳能、风能、水电和相关行业方面的投资已经超过1000亿美元，是美国在该领域国内投资的两倍以上。
美国能源经济和金融分析研究所所长蒂姆·巴克利说：“清洁能源市场正在繁荣发展。在夺取这一市场更大份额的比赛中，美国已经远远落后于中国。美国候任总统特朗普表示将更加重视化石燃料，这不是个好兆头。”
据国际可再生能源机构估计，全球新能源领域的810万个就业岗位，有350万个是在中国创造的。美国创造的只有80万个。中国国家能源局预计，到2020年中国这一行业的就业人数将超过1300万。
法兰克福金融管理学院的能源专家乌尔夫·莫斯勒纳对法新社说，中国已经发展成为“新能源的世界领头羊”，与美国和德国这样更富裕的竞争对手相比，中国在这个领域取得了明显优势。他说，就太阳能电池板而言，目前在价格方面与中国制造商进行竞争“真的很难”。
据法新社巴黎1月6日报道，6日公布的一份报告称，去年，中国在海外对可再生能源项目的投资大增60%，达到创纪录的320亿美元，在全球清洁能源市场位居首位。
根据美国能源经济和金融分析研究所的一份报告，2016年，中国为11项海外清洁能源项目提供了资金，其中每个项目的价值都超过10亿美元。据预测，今年中国在该领域的海外投资还将加速。
中国本周宣布，到2020年，中国在可再生能源领域的新增投资将达到2.5万亿元人民币。这对中国从依赖污染环境的火电转向清洁能源至关重要。
去年，中国在海外对可再生能源的投资包括向澳大利亚和智利的锂电池制造商注资，在巴西签署配电协议，以及在越南建设一家太阳能电池工厂。
据英国《独立报》网站1月6日报道，中国宣布将在2020年前投资2.5万亿元人民币用于可再生能源，延续其减少使用燃煤的计划。
根据国家能源局的规划文件，中国将投资风电、水电、太阳能和核能行业。到2020年，这些领域的就业人数将超过1300万。
此前，国家发改委表示，太阳能领域将获得1万亿元人民币的投资。专家估计，这相当于建设1000个大型太阳能发电站。
在仅仅6年的时间里，建造大型太阳能电站的成本降低了多达40%。
可再生能源行业分析师韩启明告诉路透社：“政府或许会超额完成这些目标，因为随着成本降低，该领域会出现更多投资机会。”
中国被视为全球最大的能源市场，随着日益富裕的国民对生活要求的提高，中国近些年大力发展可再生能源。
去年12月，由于严重雾霾笼罩北京数天，北京被迫发布空气污染红色预警。
这是中央政府为了严控空气污染问题推出以颜色分级的预警系统以来，2016年北京首次发布红色预警。近些年来，随着经济迅速发展，中国不断建造火电厂，这从某种程度上导致了空气污染的增加。
这次预警随后拓展至中国东北部多个城市，学校停课，汽车限行，人们被建议尽量留在室内。
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