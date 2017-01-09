港媒：“一带一路”令中国东盟经济更紧密
在西方的政治思维变得更具孤立主义色彩之后，许多发达经济体把目光转向了国内。此时中国却主动寻求对外接触，寻求与经济伙伴建立更强的贸易和投资联系。中国的“一带一路”倡议就是这一主动对外接触政策的典范。而鉴于东盟对于中国的重大经济意义以及地理位置上的接近，“一带一路”倡议的一个重点就是东盟经济体。
文章称，2016年是中国与东盟建立对话关系25周年，中国和东盟经济体之间的经济关系迅猛发展。截至2016年5月底，中国-东盟双向投资累计已超过1600亿美元。中国与东盟的双边贸易额也大幅增加，从1991年的79.6亿美元增加到2015年的4721.6亿美元。东盟和中国正致力于推动2020年双边贸易额提高一倍，达到1万亿美元。
“一带一路”倡议将在这方面发挥关键作用，它将加强东盟成员国之间以及东盟成员国与中国之间的经济联系，使世界上两个最具活力的经济区域进一步靠拢。
如果西方主要经济体收缩其传统的全球经济联系，那么，中国的“一带一路”倡议必将填补由此产生的一些空缺。
对东盟成员国而言，这个倡议将有助于填补基础设施的欠缺并促进工业发展。该地区将处于全球价值链的中心，占据得天独厚的位置。
文章称，对中国来说，“一带一路”倡议将提供一个绝佳平台，供其发展与亚洲邻国的关系，同时促进其自身高铁网络的发展，并出口高端技术和服务。中国铺设了超过2万公里的高速铁路轨道，它拥有的高铁里程超过世界上其他国家的总和。
这一努力已经取得了一些实际成果。在东盟国家当中，马来西亚、泰国、老挝和印尼同中国签订了“一带一路”协议，主要是关于铁路建设的协议。
从中国南方经老挝到泰国东海岸将新建一条铁路。中国已向老挝承诺了一个耗资60亿美元的铁路建设项目，到2020年将老挝首都万象与中国云南省连接起来。一旦投入运营，这条铁路将是老挝最长最快的铁路线，设计时速每小时160公里，约60%的路段是桥梁和隧道。
连接新加坡与云南省省会昆明的铁路网也正逐渐成形。
北京还赢得了修建印尼首条全国性高铁线的合同，将用150公里的铁路连接印尼首都雅加达与第三大城市万隆。
基础设施融资迄今为止一直是大多数东盟国家的难题。除了新加坡和在一定程度上可以被排除的马来西亚以外，东南亚国家总体上都面临巨大的基础设施融资缺口。
文章称，中国“一带一路”基础设施项目的种子基金主要来自中国政府，也得到了该国各商业银行的支持。该倡议规模宏大，气势不凡，设置了中国未来几年的投资愿景。
实施“一带一路”议程需要高度的相互合作、理解和信任。但若能仔细分析和处理相关的监管、政治和金融风险，它就会为东南亚和中国带来优质且持久的经济增长——尤其是在全球形势变幻不定的当前时期。
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