日媒：TPP触礁 新加坡对特朗普亚洲政策战战兢兢
据《日本经济新闻》1月6日报道，美国候任总统特朗普宣称将退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)，正在从根本上不断修正奥巴马政权此前推进的自由贸易路线。美国的对亚洲外交无疑将大幅改变。
报道称，在商品、资金、人员和信息方面担任东盟枢纽作用的新加坡对特朗普政权的亚洲政策战战兢兢。2016年8月2日，首次以总理身份访问美国华盛顿的李显龙与美国总统奥巴马举行会谈，随后在白宫召开的记者会上，他表达了对美国尽快批准TPP的期待。李显龙的发言与以往一样用词温和，不过他敏锐地暗示了东南亚各国是如何看待当时因面临总统大选而迷失方向的美国政治。
李显龙当时表示，“TPP是美国‘亚太再平衡’不可或缺的支柱。不仅是市场开放和制定贸易规则等经济好处，作为安全保障战略也至关重要”。
报道称，新加坡与文莱、智利和新西兰一起，在2000年代率先描绘了TPP构想。使这4个小国集团签订“跨太平洋战略经济伙伴关系协定(P4)”，并使之生效的核心人物实际上就是新加坡总理李显龙。一说到TPP，很容易被认为是美国想出来的主意。但实际上，其原本只是以新加坡和新西兰为中心建立的小舞台，大国美国随后参与进去形成了现在的TPP。
如果TPP扩大，本应按照新加坡的期待进展，但现在势头衰退。TPP设定了对亚洲新兴市场国家来说可以认为是无法达到的高标准，一直以强硬态度进行交涉的美国自身现在却要放弃TPP，亚洲各国对此非常失望。不，逐渐蔓延至东盟各国政权的感情与其说是失望，不如说是不信任。再进一步说，也许更接近愤怒。
李显龙以“虽然无意插手美国的内政问题……”为开场白，接着用罕见的热情腔调表示，“从美国参与亚洲地区事务的观点来说，美国的名声已经岌岌可危。(中略)人们在教堂等待，但如果新娘不出现，大家恐怕会深感受伤。不但伤害感情，在未来很长一段时间还将蒙受实际损失”。
TPP协定第30章的“最终规定”里有关于协定生效的规定。该条款为，初始加盟国、即日美和新加坡等12个国家必须全部在2年内完成议会批准等国内手续，或者合计国内生产总值(GDP)占初始参加国85%的至少6个国家完成国内手续，协定方能生效。从TPP区域内各成员国的GDP来看，仅日美两国就占约80%，因此日美两国只要有一方缺席都无法满足占85%以上的条件。也就是说，TPP要想实现，日美两国的批准是必不可少的条件。虽然日本的安倍政权不受美国动向影响，先行推动了TPP的批准，但如果美国不行动将没有任何作用。（环球网）
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