北京：“霾伏”下学校是否该装新风系统？
近日，一份《关于呼吁北京市教委统一安装新风系统的提议》刷爆了朋友圈。学校是否应该安装新风系统这一话题再度引发关注。
这封呼吁书主要是向教委表达部分家长的诉求，寻求如何能够在学校统一安装新风系统的解决方案。
据许多家长和老师反应，班级里孩子咳嗽连成片，已经病休好几个在家，家长们都非常忧虑。据悉，这封呼吁书经过将近24个小时的网上传播，点击量为448737，留言2766条。从公众号后台来看有14个公众号进行了转载，还有一些媒体的截图转载。
文章用了接连三个“呼吁”，不难看出家长们对学校安装新风系统的迫切心情。
我们呼吁：利用本学期即将到来的寒假，在学校内安装新风系统。
我们呼吁：由各个学校有诉求的家长组成新风自治会，家长新风自治会以捐赠学校的方式暂时来解决这个问题。我们理解教委的决策和资金到位都需要时间，但作为忧心忡忡的家长我们不想等了。学校并不能出面号召家长捐钱，因此这完全是有诉求家长自发自愿的行为。但毕竟安装新风是大工程，需要得到教委领导和学校领导的同意和配合。
我们呼吁：教委出具新风系统安装指导意见，具体内容需要仔细斟酌。需要在指导意见中框定某几个厂家作为新风系统合格备选厂家，家长新风自治会可以在其中选定本校安装厂商，后续教委资金到位之后，可以将自治会出的资金予以报销。
此文得到了众多学生家长的留言支持。
当然，在一片赞同中也有一些不同的声音，大致有如下几类观点：
1: 治标不治本，犬儒主义，应该去源头治理。
2: 生产这些新风系统会产生更大的污染。
3: 同意装新风，但不同意家长买单；“想交的绑架不想交的”。
4: 对可能的采购黑幕和腐败现象忧心忡忡的。
5: 认为这都没用，罢课、静坐等才是有效手段。
6: 不是光小学，是所有学校。
7: 认为只需要培养孩子独立、自强才是最重要的，其他都不重要。
8:提倡从自己做起，从少吃烧烤、少开车开始，别整这些没用的。
9: 为什么光是北京的孩子？外地孩子呢？
然而不难看出，不管是赞同的还是质疑的，大家共同的心愿是：蓝天重现。
的确，雾霾警钟日日惊心。十面“霾伏”天到底该不该送孩子去学校？这让许多家长左右为难，有人建议，政府相关部门能在防霾治霾具体措施上优先考虑孩子，作出统一安排。
在启动雾霾红色预警响应时实施了学校停课举措，体现了以人为本。但这种完全“看天上课”的举措既干扰学校正常教学秩序，又让家长疲于应付。
治理雾霾需要打持久战，这已经成为各方共识。在空气质量短期无法彻底改善的情况下，广大家长提出的让孩子在雾霾天也能正常上课的诉求合情合理，雾霾严重的地方应该多动动脑筋，拿出能让各方满意的办法。
有人提议，优先照顾孩子的具体方法有很多，诸如开设网校让孩子停课不停学等。一些家长提出由政府出面筹措资金统一为学校安装新风系统。安装新风系统的成本并不算高，应在相关各方可承受范围内。而且从一些博物馆实际使用效果看，新风系统确实能有效改善室内空气质量。
新华社表示，给学校安装新风系统等解决方案是创新举措，相关资金使用程序严格、政府采购审批较严等现实因素不易突破。但雾霾形势严峻，相关方面应当敢于担当、勇于作为，在一切为了孩子的大原则下不妨“特事特办”，着手解决这个问题。
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