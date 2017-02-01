特朗普入境禁令再次分裂民意：49%同意、41%认为是“坏榜样”
路透社的民意调查结果显示，特朗普对7个穆斯林国家实行的临时入境禁令，在美国国民之间引起了分裂的意见。
上周，特朗普签署了暂时禁止令，禁止大多数难民进入美国、并暂停向“具有恐怖威胁”的国家国民颁发签证。这些国家分别是叙利亚、伊拉克、伊朗、利比亚、索马利亚、苏丹和也门。
特朗普表示，这一措施有助于保护美国免受恐怖主义攻击。
路透社于1月30日至31日的民调发现，49%受访者“强烈同意”或“同意”特朗普所签署的禁止令，41%受访者则表示“强烈反对”或“反对”，余下10%表示“不知道”。
同意和反对的意见不仅是在整体受访者中呈现分裂，在不同党派支持族群中也呈现分裂。
53%的民主党支持者表示“强烈反对”，而51%共和党支持者表示“强烈同意”。
该民调通过线上渠道，从美国所有50个州，收集了1201人的意见。其中包括453名民主党支持者、以及478名共和党支持者。
同一份调查显示，31%受访者认为该禁令使他们感觉“更安全”，26%受访者表示该禁令使他们感觉“更不安全”。另外33%表示没有区别，余下受访者则表示不知道。
38%受访者认为，美国是在打击恐怖主义方面设立了“好榜样”，而41%受访者认为是在设立“坏榜样”。
但是，多数受访者不认为美国应该特别对待基督徒难民。56%（包括72%民主党支持者、45%共和党支持者）不认为美国应该“欢迎基督徒难民，而不是穆斯林难民”。
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