“快手”凸显中国贫富差距？
《华尔街日报》网站8日报道，视频APP凸显中国日益扩大的社会鸿沟。
文章指出，如果说美国畅销书《白渣挽歌》使往返于太平洋两岸的精英得以瞥见贫穷白人的生活，那么视频社交APP“快手”就是其在中国展现大都市以外生活的翻版。
文中列举了来自该APP的几段视频：一位新娘在充满鹅叫声的农村院落提起白色婚纱以免弄脏裙摆，三个朋友相互在各自背后放鞭炮取乐，一位老人弹奏电子琴并唱起上世纪80年代的流行情歌。在中国相对不太富裕的小城市，此类短视频已使该APP成为最流行的娱乐渠道之一。
“快手”得异军突起引发人们反思中国逐渐扩大的社会经济鸿沟。中国的大都市越来越比纽约或伦敦更具现代气息，而农村仍被困在发展中世界。中国的中上阶层到巴黎和马尔代夫度假，而其他人只能负担得起国内旅游的费用。中国其他视频APP的用户频繁展现漂亮女性中产阶层的生活方式。但“快手”用户经常显示他们在农田闲逛或者站在外观破旧的房子前。
清华大学的研究人员发现，互联网正帮助更多的农民工和亲朋保持联系，但这无助于他们融入城市。“新技术能改变社会，但并非总是有助于打破结构性的社会障碍。”
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