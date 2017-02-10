好莱坞寻求与中国达成新协议 欲提高票房分成
美国媒体称，好莱坞寻求和中国达成新商业条款。
据美国《华尔街日报》网站2月9日报道，目前美国在中国发行影片的协议是在2012年2月17日公布的，当时政府有关部门同意在五年后重新协商条款。当前协议包含一组非常全面的条款，规定了影片发行的数量、市场宣传的限制以及返还给电影公司的票房分成等。
今年中国有可能超越北美成为全球第一大电影市场，对依赖中国的增长提振停滞不前的美国国内市场和下滑的家庭娱乐业收入的好莱坞来说，可谓利益攸关。
报道称，政府官员和行业代表已开始进行有关谈判的初步工作。上一次谈判期间，电影公司高管们最关注的是增加每年进入中国市场的电影数量。这一次，他们的关注点除了影片配额之外，还有中国对宣传施加的限制、分销规定及票房收入分成。他们表示，这些因素损害了他们在中国市场的盈利能力。
几名高管称，美国的电影公司在谈判中的重中之重是提高它们在中国票房收入中的分成比例，目前这一比例为25%。其余的票房收入被中国国营的发行商和影院拿走。美国电影公司在其他大多数市场能够获得更高的票房分成比例，平均比例约为40%。
2012年达成的协议把中国每年以收入分成为基础进口的外国影片数量从20部增加至34部。几名行业管理人士称，34部的配额足以涵盖多数大片，他们并不认为提高配额是重新谈判的重点内容之一。
他们还表示，为了显示每年的配额都会比上一年有所增长，中国政府在配额问题上的态度已经较为灵活。中国去年以收入分成为基础引进的影片达39部，其中多数影片由好莱坞的六家主要电影公司制作。去年为了在年底时提高票房，中国额外引进了五部影片。中国分析人士认为，今年引进的外国影片数量可能也会增加。
报道称，其他主要外国市场在电影票房方面的条款都不是由政府高层官员来谈判的，但中国在全球电影市场上的主导地位已经变得如此强大，电影公司没有选择，只能按照中国的规则来谈判。中国的电影票房已从2012年的约27亿美元增至去年的约66亿美元。近年来，北美电影票房保持相对平稳的状态，2016年达到114亿美元。
中国最近加大了发展本国电影产业的力度，并通过了一部电影产业促进法，该法规将在3月1日生效。电影产业促进法旨在促进电影投资、指导演员遵从严格道德标准，并规定不得上映伤害民族感情的外国电影。
报道称，中国还执行了其他一些规定以确保国产电影享有优势，而外国电影制作公司希望在协商中重新审视这些限制性条件。
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