中国：愿与新加坡“有识之士”一起推动中新关系平稳发展
新加坡讯，中国驻新加坡大使陈晓东，最近就中新关系作出了“有识之士”的新提法。
根据中国驻新加坡大使馆网站的一份新闻稿，今年1月30日出席新加坡“华社”的春节团拜时，使用了“有识之士”的提法。
新闻稿说：“陈大使在交流中表示希与新方各界有识之士一道，良性互动，相向而行，共同为推动中新关系平稳发展而努力。新方各界人士期待与中方加强交流合作，增进友谊，推动新中关系展现新前景。”
根据这份新闻稿，1月30日，陈晓东大使应邀出席新加坡宗乡会馆联合总会、通商中国、新加坡华族文化中心联合举办的2017年新春团拜活动。
新闻稿说，陈大使与出席活动的新加坡内政部长兼律政部长尚穆根、卫生部长颜金勇、总理公署部长陈振声、教育部长（学校）兼交通部第二部长黄志明、教育部长（高等教育及技能）兼国防部第二部长王乙康、新加坡驻华大使罗家良等新方主要官员及通商中国主席李奕贤、宗乡总会会长蔡天宝等各社团领袖、各界朋友亲切友好交流，互致新春问候，共庆农历新年。
此外，根据使馆网站另一份新闻稿，1月28日大年初一，陈晓东夫妇率使馆主要外交官应邀出席新加坡中国商会、五金机械公会、中华总商会、怡和轩俱乐部、陈嘉庚基金等华社的新春团拜活动，与新加坡政府有关部长、高官、议员及各社团领袖、会员和各界朋友互致美好祝福，共庆新春佳节。
陈晓东在致辞中回顾了2016年中新关系，充分肯定各华社为维护和促进中新关系发展所作的积极贡献，希望与各华社加强交流与合作，共同推动中新关系平稳、顺利发展。
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