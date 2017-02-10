大米浸泡过夜可除有害物质砷：研究
英国《独立报》网站8日报道，科学家警告称，数百万人正因烹饪米饭的方法不正确而令自己面临风险。
最新的实验显示，常见的煮饭方法（将米放在锅里煮，直至水分蒸发完毕）可能令食用者受到砷残留的危害。
砷是一种有害物质。受工业有毒物质和农药的影响，水稻在生长时会被砷污染。这种化学物质与一系列健康问题有关，包括心脏病、糖尿病、癌症以及生长发育问题。
人们通常认为，当大米煮熟时，残余的砷会排出。但现在据研究称，只有在大米浸泡一夜后才会如此。
英国贝尔法斯特女王大学生物学教授安迪·米哈格为英国广播公司某节目测试了三种煮饭方法，目的是观察砷含量是否发生了改变。
在第一种方法中，米哈格教授使用了两杯水对一杯米的比例，水在煮饭过程中蒸发完毕。这是比较常见的方法。米哈格发现大部分的砷留在了米饭中。
在第二种方法中，他采用了五杯水对一杯米的比例，在淘洗过程中去掉多余的水，这样砷的含量几乎减少了一半。
在第三种方法中，大米经过了一夜的浸泡，砷含量减少了80%。
因此，最安全的煮饭方法是将大米浸泡一夜，然后冲洗，直到淘米水变得清澈，随后把水沥干，再以五杯水对一杯水的比例把水和米放在锅里煮。
据英国第四频道电视台节目和全球视频安全研究所的研究，英国约有58%的大米产品中砷含量很高。
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