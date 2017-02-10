特朗普贸易政策或促进中国与东南亚经贸关系
西媒称，东南亚正在成为特朗普领导的美国向中国施压的又一个舞台。在与日本争夺岛屿主权的同时，中方与一些东南亚国家也存在领土争端。在这些问题上，特朗普政府发表了一些令中方不满的言论。
据埃菲社2月8日报道，同钓鱼岛一样，南海岛礁也是包围中国的岛链的组成部分，具有极高的战略价值，每年有价值约5万亿美元的航运贸易通过南海水域。此外，南海还拥有丰富的渔业资源以及石油和天然气储量。
报道称，与台湾问题和钓鱼岛问题不同，南海领土争端是多边的纠纷。除中国大陆和台湾以外，越南、菲律宾、文莱、马来西亚也对南海岛礁提出主权主张。多边领土争端让南海成为全球军事化程度最高的地区之一，争端各方纷纷在自己控制的海域修筑人工岛，并在上面修建机场跑道和军事设施。
东盟前副秘书长素塔·塞奔桑认为，南海的紧张局势将会出现升级，但不会爆发战争，“因为战争不会让任何一方受益”。
素塔表示，特朗普是一个“生意人”，和对其他一些问题的处理一样，特朗普政府在南海问题上的“挑衅”是为其“生意人战略”服务的。素塔说：“特朗普想在同北京坐下来谈判前先让该地区的紧张气氛加剧。”
素塔指出，东盟成员国在南海问题上尚未达成共识。他说：“除了那些在南海有主权声索的成员国，东盟中还有一些保持中立的国家，以及柬埔寨等支持中国立场的国家。”
素塔认为，如果特朗普在全球其他市场同中国开打贸易战，可能会促使北京与东南亚的经贸关系变得更加密切，因为一旦爆发贸易战，中国势必将寻求距离更近的替代市场，中国现在是东南亚地区的主要投资者和贸易伙伴。
报道称，美国-东南亚-中国“三角关系”非常复杂，其中的一个原因是，不少东南亚国家的精英阶层中有很多华裔。
美国的东南亚问题专家本杰明·扎瓦基指出，“9·11”事件之后，美国将重点放在反恐战争之上，对其他事务的关注度有所下降，中国则利用这一机会在东南亚加紧扩张经济影响力。
曾担任联合国驻东南亚官员的扎瓦基表示，缅甸现在成了中美在东南亚影响力博弈的焦点。在军政府同中国保持多年盟友关系之后，昂山素季寻求在维持与北京关系的同时加大缅甸对西方的开放。
扎瓦基对素塔的观点表示赞同，认为南海问题将是特朗普领导的美国与中国发生摩擦的焦点问题之一。
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