习近平派驻马来西亚特使：有信心夺得吉隆坡新加坡“双坡高铁”项目
综合讯，中国国家主席习近平派驻马来西亚的特命全权大使黄惠康公开表示，中国有信心夺得往来吉隆坡和新加坡之间的“双坡高铁”项目。
黄惠康在接受中央人民广播电台专访时说：“我们有信心使马新高铁建设成为中马合作的结晶。”
中央人民广播电台是中国中央级媒体，其地位等同于中央电视台。
黄惠康在专访中说：“马新高铁，即马来西亚首都吉隆坡到新加坡的高速铁路，这也是马来西亚第一条高速铁路，全长350公里，投资额超过120亿美元。我们有信心使马新高铁建设成为中马合作的结晶。”
目前，“双坡高铁”尚未展开招投标，但中国和日本都虎视眈眈，誓要夺取这个项目。中国国家主席习近平和总理李克强，日本首相安倍晋三，都明确表态要夺取这个项目。
由于马来西亚和泰国正在策划曼谷到吉隆坡的高铁项目，因此“双坡高铁”未来可以由新加坡直通曼谷甚至中国。
黄惠康在谈及中马关系时，特地谈及了马来西亚“南北三路”的合作。
他说：
“南北三路”是指南北纵贯马来西亚半岛的三条重要铁路项目。第一条是南部铁路，这是马来西亚既有铁路的改造项目，马政府已正式将该工程授标给中国铁建牵头的联营体实施。第二条是东部沿海铁路，全长600多公里，投资额550亿马币，马政府已正式授权中交集团实施，该项目目前正在设计勘探中，其延长线将抵达马来西亚最大的港口巴生港，项目计划2017年开工，6年时间竣工。建成后，这条铁路将是马来西亚东部沿海的第一条铁路，将极大地促进当地经济的发展和区域平衡发展，同时也将成为未来泛亚铁路中的一段。如果泛亚铁路建设进展顺利，将来，人们就可以乘火车从中国昆明出发、经过老挝、进入泰国、从曼谷抵达吉隆坡、从吉隆坡南下新加坡，也就是说，有朝一日，人们在昆明坐上火车，经过一夜的旅行，第二天早晨便可在吉隆坡喝早茶。这将极大地促进中马两国之间的人员往来和经贸合作。第三条是马新高铁，即马来西亚首都吉隆坡到新加坡的高速铁路，这也是马来西亚第一条高速铁路，全长350公里，投资额超过120亿美元。我们有信心使马新高铁建设成为中马合作的结晶。
马来西亚首相纳吉，去年访问中国时，曾搭乘中国的高铁，并在他的个人Facebook页面上发布他在高铁列车驾驶室合影的照片。因此，外界广泛认为，中国将赢得“双坡高铁”项目。
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