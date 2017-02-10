中国高科技产业版图悄然更迭：医疗金融成黑马
英媒称，2015年，华大基因联合创始人王俊离开这家中国基因组研究集团，在深圳新创办了一家名为碳云智能的医疗科技公司。当时，中国有多个大风投资本家向他伸出了橄榄枝，希望他接受其投资。王俊最终还是选择了腾讯创始人马化腾，后者向他提供了近2亿美元，令他年轻的初创公司的估值达到10亿美元。
据英国《金融时报》网站2月9日报道，对于这些投资者对王俊的投资热情，其中一个原因来自他在华大基因的历史。目前，华大基因已成一家与比尔及梅琳达·盖茨基金会有着密切合作的顶尖基因测序机构。该集团最早将于下个月在沪市上市，届时预计会为红杉中国及其他早期投资者带来巨大回报。
报道称，就在不久以前，中国的高科技在很大程度上还意味着阿里巴巴的电子商务和腾讯围绕微信应用打造的社交媒体帝国。如今却已并非如此。该产业正变得涵盖范围更广、附加值更高、盈利更丰厚。尽管多数投资者对中国的宏观经济前景越来越不看好，在高科技方面许多投资者却对中国相对乐观。在从机器人和人工智能到医疗设备和金融科技的各种领域，中国正在经历从模仿到创新的转型。对于那些运气够好、能够在早期入场的投资者来说，这提高了他们获得巨大回报的可能性。CB Insights最近列出的全球仍未上市的顶尖高科技集团清单显示，前十大集团中有四家总部位于中国，美国为五家，印度则只有一家。
私募股权公司华平投资集团新筹建了一只专门的中国基金。看一眼该基金的出资备忘录，就能明白投资于中国科技产业多么赚钱。
去年以前，很少发起高度专门化基金的华平，曾通过其全球基金投资于中国的交易。仅2015年该集团就向中国内地集团投资了15亿美元，而过去十年投资回报平均2.2倍。对中国在线分类信息公司58同城 9200万美元的投资变成了7亿美元，毛投资回报近8倍。而华平对聚焦移动电子商务的广告平台口袋购物投下的2900万美元，如今已价值6.5亿美元。以投资回报衡量，上述两宗交易是华平最有价值的两笔在华投资。
“去年是中国巨龙咆哮的一年，”花旗集团近期一份有关金融科技投资的报告指出，“在中国巨龙的带动下，亚洲已超过北美，成为金融科技投资的头号目的地。”该行估计，2016年投向中国的风险资本扩大了一倍，与此同时美国却下滑了38%。在该产业的全球风投中，投向中国企业的资金占了46%。
报道称，中国高科技企业还在改变主要新兴市场指数的性质方面起到了作用。摩根士丹利指出：“MSCI新兴市场指数如今已成为信息技术占重头的指数。”一方面，信息技术企业的业绩超过了本地其他企业，另一方面，中国互联网巨头被纳入该指数又进一步增强了该产业的影响。如今，信息技术产业占该指数的23%，摩根士丹利表示，“这让该指数成为主要指数中最侧重信息技术的一个”。
长期以来，硅谷的创业家一直看不起太平洋彼岸的高科技初创企业，并强调中国创新受到的种种限制。许多中国国内大学仍推行儒家那种死记硬背的学习方法，而在高管和研究资金接受者的选择上，对中共的忠诚度仍是重要考量。
报道称，中国高科技集团则打算改变上述看法。王俊的碳云智能正努力为客户创建“数字化”或虚拟的健康档案，以找出他们对一系列疾病的患病风险，并随之提出降低相应风险的计划。上个月，他公布了对美国医疗科技公司投入的、价值3.5亿美元的八大战略投资。这一动向令人很难在分析企业时仅将其归为中国公司或美国公司。碳云智能和伙伴公司表示，美中之间的交易应该更多地被视为对等合并。
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