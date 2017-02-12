新加坡航空空姐猝死 生前不适 员工炮轰公司惩罚请病假员工
新加坡航空一名空中服务员于上周二（1月31日）在美国旧金山酒店猝死，《海峡时报》引述一名同事指，肇事空中服务员在两日前指感到不适。事件惹来其他空中服务员响应，斥责航空公司的评核制度，指请病假会影响晋升机会，直指公司制度的设计不欲员工请假。
新加坡航空回应否认指控。
数名不愿具名的新航空服人员向《海峡时报》透露公司的请假制度。新加坡人力部（The Ministry of Manpower）指，已联络工会调查事件。
新加坡航空（SIA）一名38岁资深空中服务员Vanessa Yeap，于美国时间上周二（1月31日）被发现倒卧于美国旧金山酒店。死者原定于由旧金山飞往新加坡，途中于香港转机，不过，在起行前于大堂集合时未有现身，其后同事发现她已身亡。
有不愿意透露姓名的同事向《海峡时报》透露，当Vanessa Yeap抵达旧金山，即约回航前两日，已表示感到不适，而该名消息人士并非与死者乘同一班回程航机。事件仍在调查中，目前尚未有死因报告，未知她因何事，或是否患隐性疾病致死。
事件发生后，惹来新加坡航空职员讨论，斥责公司的评核制度。 自称为新加坡航空飞行人员的Philip Lim在Facebook上指，飞行人员会为免影响晋升机会，多避免请病假，而在一年内没有请病假的员工更可获得奖励。不过，新加坡航空否认此说法。
八年来从未请病假
新加坡免费报章《The New Paper》亦指，有自称该航空公司员工读者去信，对Philip Lim的说法表示认同。该报章引述公司员工指，申请病假影响升职评核外，还会影响续约。
一名员工透露在过去八年，为免影响纪录，所以从未曾申请普通病假，“（制度）防止员工滥用病假，但对于真正患病的人，则是另一回事。”
数名不愿具名的新航空服人员向《海峡时报》指，对公司积分制度感到不满。报道指，每名员工一年有10分，每当因小病，如伤风、咳嗽等而申请病假，就会被扣分，累积至12天病假，所有积分扣除。员工指积分会影响员工的年度表现评估，占约5%的比重。
有员工指：“整个制度是存有缺陷。为何要让它（病假数目）成为其一个评核因素？......到头来，只是在惩罚真正生病的人。”
新加坡人力部：雇主不可因累积病假而惩罚员工
新加坡航空拒绝透露其评核准则，公司发言人容礼迪（Nicholas Ionides）说：“虽然航空服务人员的出勤率是评核表现的其中一部分，不过，我们强调，员工的表现经多个种因素衡量的。”
该航空公司飞行职员一年有28日的有薪病假，以及6个月有薪住院病假。新加坡人力部指在雇佣法下，病假是员工的“基本保障”，雇主不可因累积病假而惩罚员工。
人力部已经在上周和新航公工会以及管理层展开接洽。（HK01）
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