猪蹄通草汤能催乳
河北读者李女士咨询：前几天，我生下宝宝，可奶水很少，难以满足孩子的需要。想请专家推荐一个能治疗产后缺乳的偏方。
山东莱州市慢性病防治院主治医师郭旭光解答：正常情况下，产妇在产后1~2天乳房即有乳汁分泌，可以哺乳。若在产后或哺乳期乳汁少或完全无乳，则称为产后缺乳。乳汁过少可能是由于乳腺发育较差，产后出血过多或情绪欠佳等因素引起。介绍一款猪蹄通草汤，治疗产后缺乳效果不错。猪蹄为血肉有情之品，可补气血，辅以花生、黄豆能补血健脾；通草可通乳管，诸药合用，能使气血充足，生化有源，增多母乳。
需要注意的是，脾虚、大便稀溏、腹泻者不宜服用。
具体方法是：取猪蹄（前爪）2只，花生米、黄豆各250克，通草10克。先将猪蹄、花生、黄豆加水烧沸20分钟，然后放入少许黄酒、食盐及通草，再煮沸5分钟即可。将通草除去，分3天将猪蹄、花生、黄豆吃完。一般连用3~4次就可见效。
此外，产后乳汁不足者还应保持心情舒畅，防止急躁情绪影响疗效；宜进食有催奶作用的食物，如母鸡、龙眼、菠菜、胡萝卜等；口味宜淡不宜咸，因为咸易耗血；忌食辛辣、破气食物，如胡椒、辣椒等。
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