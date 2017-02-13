新加坡去年被捕的新嗜毒者人数增加，其中2/3为青年人
新加坡中央肃毒局今日公布的数据显示，于2016年被捕的嗜毒者人数有所下降，但初犯者人数却上升了。
根据中央肃毒局的数据，去年共有3245名嗜毒者被捕，比2015年下降3%。
重犯者也从2015年的2034名，下降了7%，在2016年达1898名。
但是，初犯者则比2015年上升了3%，其中有近三分之二是30岁以下。中央肃毒局表示，20岁到29岁的嗜毒者依然是初犯者中最大的族群。
于2016年被捕的所有嗜毒者中，约有41%是在30岁以下。
此外，网络毒品交易也有所增加。报告显示，因在线购买毒品、以及毒品相关工具的被捕人数从2015年的30人，上升到2016年的201人，增幅为570%。
该报告也补充道，大多数在线购买毒品的人都介于20岁到39岁之间。
据《今日报》报道，新加坡全国防止嗜毒理事会为2016年所做的一份调查报告显示，与2013年相比，30岁以下的新加坡人对毒品具有更加开放的态度。报告详细内容将于4月份公布。
据估计，2016年缉获的毒品市场价值约为800万新元。其中，冰毒、海洛因和大麻仍然是最常被滥用的毒品。几乎所有被捕的嗜毒者都吸食这三种毒品中的至少一种。
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