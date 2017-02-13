安倍访美后日本为何忧虑重重？
日本新华侨报网13日刊文称，日本首相安倍晋三近日访问美国得到许多“厚遇”，特朗普对于日本提出的要求几乎“照单全收”。然而，日本对此次安倍晋三放下身段的美国之行，仍充满着重重的忧虑和不安。
文章摘编如下：
按理说，日本首相安倍晋三近日访问美国，成为美国总统特朗普就任后会见的第二位外国政要，而且得到各种“确认”、“厚遇”，日本应该处于激动、满足、亢奋的状态。但是，细观日本，可以说充满着重重的忧虑和不安。
忧虑之一是日本是否会因此失去国际社会的信任。美国一些媒体指出，安倍晋三是一个能够读懂并抓住特朗普内心的人物。日本媒体则指出，为了达到自己的目的，安倍晋三对西方主流社会共同声讨的特朗普限制移民政策避而不谈，称其是“内政问题”，让西方国家感到日本首相实际上是与“商人总统”特朗普一样的现实主义者。
忧虑之二是日本未来会不会被美国玩耍。从表面上看，这次特朗普对于日本提出的要求几乎是“照单全收”了。但是，任何人都知道，天下没有免费的午餐，凭借着特朗普的风格，他是不会这样无条件地接受一个外国政要的所有要求。
现在，特朗普出人意外的这样做了，是不是因为他面临国际社会和国内社会的重重压力，故意在“盟友”日本面前秀宽容与大度，等这阵风声过后，特朗普又会“变脸”呢？
忧虑之三是日本今后能否承受美国的经济压力。特朗普在竞选期间以及当选之后，都在经济问题上持续敲打日本，指出美日贸易的不公平，特别是汇率问题、汽车问题、进口牛肉问题等等。但是，这次特朗普居然没有重复谈论这些问题，这是在给日本一根胡萝卜，要看日本的后续表现呢，还是大棒会接踵而来呢？
其实，日本所有这些忧虑不能不说是日本式的“居安思危”。但是，这些忧虑更说明日本并没有因为安倍晋三放下身段的美国之行，就与特朗普建立了完全的信赖关系。特朗普强调“美国第一”，安倍晋三高喊“日美同盟第一”，所有的这“第一”，背后都是要支付代价的。
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