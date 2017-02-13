低氧环境增肺病患者存活率：研究
埃菲社11日报道，美国《科学·免疫学》杂志发表研究报告称，低氧环境有助于改善免疫力系统对可能的感染的响应能力，并提高肺部感染等患者的存活率。
这项已在动物身上得到证实的研究为缺氧导致的疾病寻找针对性治疗方案铺平了道路，使各类感染患者或慢性阻塞性肺疾病患者获益。
由英国科学家开展的这一项研究对急性肺损伤患者尤其具有重要意义，因为此类疾病通常伴有缺氧问题。
参与研究的沙拉·沃姆斯利指出：“我们将氧气减少的水平和细菌感染的水平结合考虑，以便确认缺氧如何调节机体免疫系统的反应能力。”
无论是急性肺损伤，还是慢性阻塞性肺疾病，缺氧和细菌感染通常一并存在，因此科学家正在研究如何改善此类疾病患者免疫系统的反应能力。
在细菌感染中缺氧也是常见现象，这是因为导致疾病的各种微生物限制了血液和各组织内的氧含量，这对于原本已经患有慢性或急性呼吸道疾病的患者来说有可能是致命的。
为了避免这一后果，研究人员试图证实附加剂量的缺氧是否会对已经缺氧和感染肺炎球菌及金黄色葡萄球菌的实验鼠产生影响。
试验证明，长时间暴露于低氧环境中确实让实验动物的免疫系统对疾病产生了更好的反应。
相反，那些短时间处于低氧环境中的实验鼠虽可抵抗细菌，但其存活率因发热、体温过低和心脏组织功能丧失等原因而大大降低。
沃姆斯利认为，这项研究证实，为改善急性肺损伤中缺氧和感染并存情况下的存活率，配合各种抗菌策略以对先天免疫系统应答能力进行针对性治疗仍十分有必要。
世界卫生组织的数据显示，到2030年慢性阻塞性肺疾病将成为世界第四大致死病因。目前全世界大约有6400万患有慢性阻塞性肺疾病。
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