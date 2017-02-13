恐怖主义新威胁 IS培养大量“儿童恐怖分子”
美国《星条旗报》11日报道指出，“伊斯兰国”组织所呈现的新威胁将是：儿童恐怖分子。
在一个空气清新的周六早晨，一名恐怖组织成员在网上订购的包裹送达他位于二楼的公寓，纸箱中装满了制造简易爆炸装置所需的镁、硝酸钾和铝粉。警方说，在发动袭击数周前，该恐怖组织头目——被同伴称为埃米尔——就已经下达命令，要求各成员警惕起来。
这名埃米尔通过手机应用程序称：“删除与‘伊斯兰国’组织相关的所有图片和视频。删除聊天记录。立即处理掉任何像是武器或与之类似（包括炸弹）的物品，卖掉、送掉、毁掉或者转移位置。”
官员说，去年4月的某个夜晚，“埃米尔”带领该组织的其他两名成员来到德国西北部工业城市埃森的一座锡克教寺庙前，朝门里用力投掷炸弹。震耳欲聋的爆炸声顷刻间响起。橘黄色的火焰照亮了鲜血和玻璃碎片组成的场景，寺庙的受害者则惊叫哀嚎。
德国警方称，三名恐怖分子均为16岁大的男孩。
“埃米尔”名叫优素福，他37岁的母亲内里曼·亚曼在参加完儿子的庭审后接受采访时喊道：“我们的孩子，我们的孩子究竟发生了什么？”
“伊斯兰国”组织带来的威胁正呈现出新的形势——与该激进组织有直接关系或受该组织引诱的儿童恐怖分子。尽管“伊斯兰国”组织在伊拉克和叙利亚的战场上屡遭挫败，但该组织正在培养居住在西方国家的青少年。他们让这些孩子呆在自己的祖国，用能够获得的任何武器袭击目标，比如匕首和土制炸弹。法国当局昨天说，4人因涉嫌谋划恐怖袭击在法国南部被捕，其中有一名16岁的少女。
德国极端化与去极端化研究所主任丹尼尔·克勒说：“伊斯兰国”组织以儿童为受众的视频等宣传材料的数量在最近几个月出现暴增。我们之前从未遇到过这样的情况，从没有过这样的规模。他们知道，西方人不会怀疑一个10岁大的孩子时恐怖分子。
去年9月，在发现一名16岁大的叙利亚难民与“伊斯兰国”组织一名教授年轻人如何制造炸弹的管理员有联系后，德国当局逮捕了这名少年。
去年12月，一名12岁大的德籍伊拉克裔男孩——身处中东的“伊斯兰国”组织联络人员通过加密的信息应用程序对他进行指导和培训，并亲切地称他为“兄弟”——制造了一枚炸弹并试图在德国西部城市路德维希港的一座购物中心附近引爆，所幸炸弹最后没有爆炸。
官员说，通过在线搜索一些激进的网站，他们发现“伊斯兰国”组织已经呼吁其成员“割取”这名男孩的“首级”。
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