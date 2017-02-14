“好”字来得太快就像龙卷风！周杰伦宣布昆凌怀二胎
情人节第一把狗粮来啦！！恭喜昆凌怀二胎～小周周有玩伴啦～杰伦在祝福大家情人节快乐的同时，也宣布老婆昆凌已有第二个宝宝，并称是老婆的前世情人到來了，那就是儿子咯！
艺人昆凌和天王周杰伦结婚、生下一女小周周（Hathaway）后，粉丝都相当关注他们何时再有第二胎，而先前昆凌被曝录影二度冲出呕吐，加上去年底开始跟公司请长假，让有喜传闻再起，周杰伦方面仅回应“有好消息会跟大家讲”，近日昆凌则再被曝一次性把2017整年广告拍完，更是引来外界猜测难道真怀了第二胎。
情人节的前夜2月13日晚，周杰伦晒出一张照片幸福宣布妻子怀二胎，他还一并公布了宝宝的性别。周杰伦晒出一张和昆凌在游艇上度假的照片，照片中周杰伦摆出一副很酷的表情用手指着身旁妻子昆凌的小腹，而昆凌则穿着沙滩装双手抚摸这肚子，能明显看出她小腹隆起，周杰伦在脸书写道“情人节，该妈咪的前世情人到来了，祝大家情人节‘女子’快乐啦”。
看到天王杰伦宣布好消息，网友们纷纷送上祝福“天呐！！！儿子！！！”“小周周当姐姐了”“杰伦说：不要狗仔，我的料我自己来”。
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