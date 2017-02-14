替换腋窝细菌可除腋臭
英国《新科学家》周刊报道，来自无腋臭者的细菌能除掉腋臭。
有腋臭？这要怪生活在你腋窝里的细菌。对一些人来说，细菌会引起任何除臭剂都无法掩盖的体臭。但把这些细菌换成无腋臭者身上的细菌可以解决这个问题，效果至少可以维持一两个月。
我们身上布满细菌，这些细菌与我们一同发生变化，并可能影响我们的健康。例如，人们已经发现肠道细菌遭到破坏与各种肠道、免疫和脑部疾病有关。
皮肤也有自己的菌群，并且因部位而异，甚至你左右腋窝的细菌生态系统也存在差异。美国加利福尼亚大学圣迭戈分校的克里斯·卡尔威特说，生活在那里的细菌可能会产生挥发性化合物，这些化合物会让汗液具有气味。
几年前，卡尔威特遇到一对同卵双胞胎，其中一人体臭特别严重。卡尔威特猜测，这对双胞胎体味不同的原因可能在于他们腋窝内的细菌。为找出答案，他把那名体臭者的腋窝细菌换成来自他孪生兄弟的细菌。
卡尔威特首先让这位双胞胎中没有体臭的人四天不洗澡。这是因为我们腋窝中的细菌生活在皮肤深处，所以他们需要几天时间随着死皮来到皮肤表面。
与此同时，体臭者每天用抗菌皂擦洗腋窝，持续四天，这样做是为了去除尽可能多的腋窝细菌，为来自他兄弟的细菌创造一个干净的环境。
在卡尔威特收集了双胞胎中无体臭者的死皮（上面携带他的细菌）并将其涂抹在体臭者的腋下时，体臭者的体味问题迅速消失。卡尔威特说：“效果现在已经持续一年多了，我们对此感到非常高兴。”
卡尔威特与他的同事后来在其他17对试验对象身上重复了这个过程。在每对试验对象中，一人有体臭，另一个是愿意捐献腋窝细菌的近亲。
在所有18对试验对象中，有16对中的体臭者在一个月内发现体味问题得到改善。一半试验者有持续三个月以上的长期改善。卡尔威特上个月在瑞典斯德哥尔摩举行的卡罗琳皮肤病研讨会上展示了研究成果。
加拿大古尔弗大学的艾玛·艾伦-费尔科说：“一些人的体臭确实让人无法忍受。也许解决办法是用不产生这类挥发性化合物的细菌替换他们的细菌。”她希望类似方法可用于湿疹和牛皮癣等皮肤病。
卡尔威特和他的同事正在配制更具普遍性的细菌，用来代替来自亲属的细菌。他说：“这在很大程度上仍然是试验性的，但我相信它可以奏效。”
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