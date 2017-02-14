日本狂抛美债向特朗普发警告
彭博社13日报道，美国最大的债权人日本，以抛售美债警告特朗普。
在特朗普时代，美国最大一些海外债权人突然间对向美国政府提供融资一事作出重新考虑。
日本财务省的最新数据显示，作为美国国债最大持有国，日本国内投资者去年12月份减持美债的程度创下近四年来最大。引人注目的是，在海外投资极少出现这种机遇之际，日本人却不断抛售美债。此类情况不仅发生在日本。纵观全球，海外投资者正以前所未见的速度撤离美国国债。
从东京到北京再到伦敦，一个明显的共识是：眼下，鲜有海外投资者想要涉足13.9万亿美元的美国国债市场。无论是美国赤字可能扩大、特朗普总统治下通胀压力或上升，抑或是美联储将进一步升息，这个市场是否还是全球最安全的债券市场似乎变得有点不太确定了，在美债收益率11月份以来上行之后更是如此。其次，特朗普动不动就喜欢来硬的，也让人更容易想留在国内。
“由于政治面存在不确定性，因此与往年相比，今年日本人可能更难投资美国国债与美元，” 三菱日联摩根士丹利证券驻东京的海外债券投资首席策略师井上健太说。“近期，美国国债收益率有望再度快速上涨，这将继续阻碍他们踊跃买入美债。”
目前无人认为外资全都将放弃美债。毕竟他们仍持有5.94万亿美元，大致相当于美国国债市场的43%。（不过已经比2008年时的56%下降。） 这个水平大幅下降除了伤害美国，也会损害日本和中国等主要投资国。
当然，美国国内需求近来一直有能力吸收日益增加的海外卖盘。基准10年期国债收益率自从去年12月中旬触及2.64%后已回落，今年基本走平。上周五收益率收报2.41%。
然而任何外国需求持续减弱都可能会给美国低成本举债能力带来持久影响，尤其是在特朗普雄心勃勃地筹划提升基建支出、下调税负并提倡“美国优先”战略之际。特朗普政府之前指责其两大海外债权人日本与中国还有德国，为获得不公平贸易优势而让本国货币贬值。
去年12月，日本投资者净减持美国国债2.39万亿日元（213亿美元），明显高于11月份的减持规模。尽管与日本1.1万亿美元持仓相比，他们的减持比重不算很大，却是2014年伊始以来的首次连续两个月减少。中国自从去年5月以来就一直在抛售美国国债，目前的持仓仅略超过1万亿美元，为七年来最低。
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