中企欲将中国式直播推向世界
《南华早报》13日报道，中国视频直播的繁荣可能让北京的初创企业在全球获得回报。
美籍华裔企业家田行智想利用中国将营收与实时互动娱乐相结合的模式，让视频直播成为西方的主流社交媒体。
身为亚洲创新集团联合创始人兼首席执行官的田行智说：“从社交应用和移动平台的角度讲，中国创新的速度比西方要快。我想利用中国先进的技术、产品和商业趋势，让它们走向世界。”亚洲创新集团是设在北京的一家初创企业，着眼于为全球用户开发移动社交和网上娱乐产品。
根据瑞士信贷银行的预测，中国视频直播市场的规模今年将达到50亿美元（1美元约合人民币6.88元——本网注），在田行智看来，这是一个他可以在国际市场上复制的绝好商机。
亚洲创新集团成立于2016年5月，其视频直播产品《UP直播》让世界各地的任何一个人都可以通过自己的智能手机实时播放和观看视频。
无论是俄罗斯讲英语的主播还是胡志明市讲越南语的主播，智能手机用户都可以在《UP直播》上借助支持6种语言——普通话、粤语、英语、日语、越南语和埃及语（即阿拉伯语）——的实时翻译功能与真人秀式的表演进行互动。
据田行智说，《UP直播》目前已登陆100多个国家，每月的收入在500万到1000万美元之间，不过他没有提供具体的数字。根据从事市场调研的App Annie咨询公司的数据，《UP直播》在日本的下载量名列榜首，在包括埃及、沙特阿拉伯、芬兰和希腊在内的10多个国家的下载量位居第二。
《UP直播》收入最高的地区仍然是大中华区，不过田行智预计，到今年年底，这款应用所产生的最高收入将来自日本和一些讲英语的国家，因为公司在深化在中国内地以外的6个办事处——台北、香港、东京、胡志明市、开罗和伊斯坦布尔——的同时，已筹划在美国和欧洲设立办事处。
报道称，中国内地有100多个视频直播应用，和大多数此类应用一样，一些颇具魅力的女性主播唱歌或者与听众聊天成为《UP直播》上的主要内容。
不过让田行智对《UP直播》在西方的发展壮大充满信心的一点，是它用虚拟礼物来实现的商业模式。如果观众喜欢某位主播，他们可以公开地提问或者赠送数字礼物，以便吸引该主播的注意。主播也可以选择通过提到送礼物的人的用户名来表示感谢，并且回复听众的提问或者用一个“大大的微笑”来致谢。
田行智说：“获得报酬是视频直播背后的最大动力。脸书、推特、YouTube都具有视频直播的功能，但是我们所拥有的——虚拟礼物视频直播——是一个全新的类别，对于在传统的电视时代无法赚钱谋生的数量极其庞大的内容提供者来说，这种模式将释放经济力量。”
报道称，这样的互动让送礼物的人享受到被认可的快乐，也让主播得到经济上的收益，因为送礼物的人需要用实实在在的现金来购买数字礼物。《UP直播》上虚拟礼物的价格在0.3美元148美元之间。
据瑞士信贷银行估计，中国视频直播市场的规模几乎与中国的电影总票房——去年达58亿美元——相当，不过视频直播更有优势，因为中国的“千禧一代”认为它是一个更实惠的娱乐选项。
不过，视频直播在美国并未成为主流，尽管这种形式在美国已经出现了多年。脸书和推特都不会给主播提供报酬，因为视频直播发挥的作用主要是为人们与他们的追随者提供了一个新的接触方式，但是《UP直播》上的许多主播仅靠每天在家里沙发上录制两个小时的视频直播，每月的收入就可以达到10万元——在田行智看来，这种独一无二的商业模式必定会让他的公司在西方的视频直播业务量大增。
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