23名在印度被困的中国船员，近期将回国
因经济纠纷，中国江苏一艘名为“联合女神号”的万吨货轮在印度被扣押，船上23名船员被困在当地一个港口内至今已一个多月。据《环球时报》记者了解，货轮所在领区的中国驻加尔各答总领馆一直在关注此事，看望船员，并联系国内和印度相关部门，力促事件得到尽快解决。
中国驻加尔各答总领馆马占武13日告诉记者，目前事情有了进展，预计被困船员近期将回国。
“联合女神”号是一艘货载量2万多吨的远洋货轮，船东为南京远浩船务公司，船员由南京远腾船务有限公司派遣。2016年7月，该船从江苏省的南通港口出发，执行前往印度的国际远洋货运任务。12月14日，“联合女神”号抵达印度霍尔迪亚港外锚地，12月28日卸完货后被当地扣押。截至目前，船上23名船员被困在当地一个港口已经一个多月，生活困难。
该船船长戴晓松13日告诉《环球时报》记者，原本船上资金和物资都是按照农历新年前准备的，年前用最后一笔资金购买了伙食和淡水。“由于船东表示会保证船员们的生活补给，所以生活暂时不会有问题，最担心的是船员们的精神状态。”戴晓松说，大家都非常想家，再加上公司拖欠船员工资已经5个多月，很多船员家庭也因此陷入困境，这加重了船员们的精神负担。
据《环球时报》记者了解，中国驻加尔各答总领馆很早就知道了此事，并一直与该船保持着联系。原来希望在农历新年之前解决，让船员们回家过年，但此事进展有些困难，于是年前总领馆派出副总领事蔡志峰等3名官员前去看望船员。经过与港口交涉，总领馆官员进去港口，上了船，与戴晓松了解情况后，会见了全体船员。
据马占武介绍，此事起因是经济纠纷。南京远浩船务公司在运营过程中欠外方10万美元加油费。不久公司破产，这笔欠款就没人支付了。按照国际通行做法，外方在印度孟买高等法院起诉，法院对该公司原来拥有的“联合女神”号发出扣押令。目前该船停留一天的港口费是1万美元。不交港口费，港口不放行。
据《环球时报》记者了解，目前船上情况不太理想，过去50多天里，船上伙食、淡水及燃油等物料几乎消耗殆尽，船上的垃圾和污油水也已满箱，蚊虫滋生，急需地面回收，船员生活困难，卫生条件比较差。该地区是登革热疾病的高发地，通过蚊蝇传播得很厉害，现在印度的气温开始逐渐升高，蚊虫叮咬开始多了起来。马占武说，希望此事在2月底之前解决，否则船员的境况会越来越困难。就在13日接受记者采访前，马占武刚与江苏省外办结束通话。
“目前，在各方共同努力下，相关问题的处理已取得进展，相信上述船员近期可返回国内”，马占武告诉《环球时报》记者，经总领馆做工作，印度有关政府也表示，将为中国船员回国提供便利。总领馆年前就与印度出境部门做了沟通，问题解决后船员们离港和离境，坐飞机坐船都没有问题。据了解，中国驻加尔各答总领馆于14日再次派主管官员携带水果、饼干等前去慰问23名船员。
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